Al Bano svela che ci sarà il matrimonio con Loredana Lecciso ma non svela la data, "non porta bene"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Al Bano Carrisi ha dichiarato che sposerà Loredana Lecciso. L’annuncio è arrivato in tv, durante l’intervista concessa dal cantante a Monica Setta, nel programma Storie al Bivio di sera. L’83enne di Cellino San Marco ha spiegato che il matrimonio sarà organizzato in quanto ritiene “giusto” per “l’insieme familiare” che le nozze vengano celebrate. Non ha però sciolto la riserva sulla data dell’evento.

Al Bano Carrisi pronto per il matrimonio con Loredana Lecciso: l’annuncio

“Manchi solo tu a sposarti”, ha chiosato a un certo punto della chiacchierata Monica Setta. “Sono sposato mentalmente, sono 25 anni che io e Loredana stiamo insieme”, la risposta di Al Bano.

Poi l’annuncio: “Onestamente ho capito perché ci vuole il matrimonio e ti assicuro che la sposerò. Date? Non fissiamole, non porta bene, ma arriverà”.

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“Mi sembra giusto – ha aggiunto – dopo tanti anni spesi insieme, tra momenti duri e belli. Lei è la donna che ho sempre voluto, la madre di due figli meravigliosi, come quelli che ho avuto precedentemente (Ylenia, Yari, Cristel, Romina Junior, nati dal matrimonio con Romina Power, ndr)”.

“Per tutto l’insieme familiare è giusto che ci sia. Abbiamo sorpassato, io e lei, tante problematiche, e posso dire che ora sono serenamente felice”, ha concluso Carrisi.

Come è nata la storia d’amore con Lecciso

Durante l’intervista, il cantante ha anche ricordato come ha conosciuto Loredana: “Il primo incontro avvenne perché lei portava sua figlia Brigitta a scuola e io portavo Romina Junior e Cristel. Venne e mi disse che era una giornalista e che voleva fare un’intervista. Ero solo da anni, aspettavo che il miracolo arrivasse e arrivò”.

Prima che la frequentazione iniziasse, si verificò un curioso episodio. “Il giorno dopo che mi chiese l’intervista non mi degnò di uno sguardo, poi scoprì che a volte incontravo Raffaella, la sua gemella. Comunque alla fine nacque una bella storia, anche se non semplice e non facile”, ha riferito l’artista.

La separazione da Romina Power e l’inizio della relazione con Lecciso

L’amore tra Loredana Lecciso e Al Bano è sbocciato alla fine degli anni ‘90, dopo la separazione da Romina Power firmata nel 1999.

Nel 2001 è nata la loro prima figlia, Jasmine. L’anno successivo, Albano Jr, detto Bido.