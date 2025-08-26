Al Bano tra le polemiche per il concerto in Russia e l'idea sulla guerra: "Non l'ha voluta Putin, lo conosco"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Al Bano torna a parlare dei concerti in Russia e delle polemiche che lo hanno travolto. “Quando ho parlato bene di Putin, mi hanno messo nella lista nera”, spiega e racconta la storia del Donbass. A Zelensky: “Deve scontrarsi con un elefante”.

Il concerto in Russia, ancora

Al Bano torna a parlare del suo concerto in Russia. Lo fa in un’intervista nella quale gli viene chiesto com’è andata la sua “estate cantata”. Questo sottolinea che è stata fantastica, facendo riferimento al concerto di San Pietroburgo del 20 giugno dove sono stati presenti oltre 400.000 spettatori. “Non hanno potuto soddisfare una richiesta di altri 2 milioni di persone”, dice.

Racconta che ha visto una gran voglia di pace nel paese, un sentimento che non si aspettava perché credeva invece di trovare la guerra. “Invece non c’era la tensione” e racconta di come ha visto la normalità nelle città. Ha raccontato inoltre di come gendarmi, all’arrivo, hanno voluto farsi una foto con lui.

E sulle critiche torna a ripetere che ha chiesto quale concerto fosse e che, una volta scoperto si trovasse all’interno della cornice dell’Economic Forum che si tiene da 15 anni, ha accettato senza problemi. Su chi ha criticato la sua scelta, come Romina, dice che la verità è che non era stata invitata a quel concerto.

Inverno di guerra

Il cantautore si mette a disposizione di una lezione di geopolitica e durante l’intervista spiega come secondo lui Zelens’kyj e Putin dovrebbero vedersi. Allo stesso tempo sottolinea come “Zelens’kyj sa che si deve scontrare con un elefante, se sei un politico vero devi capire e fare i tuoi calcoli”.

Ha poi aggiunto che per tanti anni Russi e Ucraini sono stati fratelli, perché zarina Caterina aveva regalato il Donbass all’Ucraina, che chiamavano la Russia bianca. “Questa storia va avanti da cinquant’anni”.

Quando il giornalista gli ricorda che è stato descritto come un musicista di destra, insieme a Zanicchi e Pupo, ha risposto “quello str**zo che ha detto questo si documenti meglio”.

Putin “persona per bene”

Al Bano ha inoltre parlato di Vladimir Putin. Secondo lui, con la sua potenzialità, poteva rafforzare il confine ma non invadere. “Tutti quei morti, chi se ne accollerà l’onere? Dovranno rispondere a Mamma Storia”, dice.

Però dice di conoscerlo bene e che l’invasione se non l’ha accettata lui, non l’ha accettata neanche il presidente russo. “Saranno stati i generali”, dichiara.

Infine torna a parlare dell’Ucraina e di quando, parlando bene di Putin, lo hanno inserito nella lista nera. Al Bano si era quindi recato all’ambasciata ucraina a Roma e si è fatto intervistare. A quel punto hanno capito e cancellato il provvedimento perché ha spiegato il suo punto di vista come artista.