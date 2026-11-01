Al cimitero di Licata profanate le tombe dei familiari del sindaco e dell'assessore, ipotesi intimidazione

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La mattina del 1° novembre, in cui ricorre Ognissanti, qualcuno ha profanato le tombe dei familiari di due rappresentanti delle istituzioni di Licata (Agrigento). Il gesto ha avuto luogo in due camposanti diversi: il primo nel cimitero dei Cappuccini, il secondo in quello di Marianello. Oggetto dello scempio sono le sepolture dei familiari del sindaco di Licata, Angelo Balsamo, e dell’assessore ai servizi cimiteriali, Giuseppe Federico. L’ipotesi più accreditata è quella dell’intimidazione.

Scempio al cimitero di Licata

La notizia è riportata da Agrigento Notizie. La mattina del 1° novembre, presso due cimiteri di Licata – quello dei Cappuccini e il Marianello – è emerso che le tombe dei familiari del sindaco Angelo Balsamo e dell’assessore Giuseppe Federico sono state oggetto di vandalismo.

Nello specifico, mani ancora ignote hanno divelto le lapidi e danneggiato le coperture, hanno sparso detriti e hanno preso di mira i monumenti.

Sul caso indagano i carabinieri. La prima ipotesi è quella del doppio gesto intimidatorio. Le immagini diffuse sui social, anche dagli omologhi del sindaco e dell’assessore, mostrano lo scempio compiuto probabilmente durante la notte.

A Balsamo e Federico sono arrivati i messaggi di solidarietà dalle istituzioni dei Comuni limitrofi, che in coro condannano il gesto e sottolineano la gravità del caso.

L’ipotesi del gesto intimidatorio

Come anticipato, mani ignote hanno preso di mira le tombe dei congiunti del sindaco e dell’assessore ai servizi cimiteriali di Licata. Entrambi condividono l’ipotesi dell’intimidazione. Angelo Balsamo, ascoltato da Agrigento Notizie, ha dichiarato: “Da tre mesi stiamo mettendo ordine al cimitero, eliminando tante situazioni di abusivismo e facendo ordine e pulizia. Evidentemente a qualcuno ha dato fastidio, saranno gli inquirenti a fare il loro lavoro”.

Solamente il 29 ottobre, infatti, l’assessore Giuseppe Federico ha reso nota sui social l’opera di riqualificazione del cimitero di Marianello. All’invito di mantenere il luogo pulito, ha aggiunto: “Chi verrà sorpreso a violare le regole sarà pesantemente sanzionato“.

Balsamo, infine, aggiunge: “A me sembra che non ci siano dubbi su quanto accaduto dato che sono state distrutte la tomba della mia famiglia e quella dell’assessore ai Servizi cimiteriali”.

La solidarietà delle amministrazioni locali

Come anticipato, il sindaco e l’assessore di Licata hanno ricevuto la solidarietà degli amministratori dei Comuni limitrofi. Il primo cittadino di Favara, Antonio Palumbo, parla di “odio sociale” e aggiunge: “Non si tratta più di dissenso, ma di vera e propria barbarie“.

L’ex sindaco di Licata Angelo Cambiano, oggi deputato regionale del Movimento 5 Stelle, esprime la sua “condanna netta e senza attenuanti”. Parole di vicinanza arrivano anche da Stefano Castellino, sindaco di Palma di Montechiaro: “Nessuno deve subire minacce o pressioni per il servizio che svolge nelle istituzioni”.