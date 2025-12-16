Al Congresso di Città del Messico va in scena la rissa tra deputate, il video con spintoni e tirate di capelli

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Scontro tra deputate al Congresso di Città del Messico. Sono diventati virali i minuti di discussione, urla, spintoni e tirate di capelli tra le parlamentari di due partiti contrapposti. Alcune deputate hanno riportato ferite, tra cui la legislatrice Claudia Susana Pérez Romero, che è stata costretta a indossare un collare ortopedico. Alla base della rissa c’è la controversa riforma per lo scioglimento dell’Istituto per la trasparenza.

La rissa al Congresso in Messico

Dal Parlamento del Messico, con sede a Città del Messico, arrivano le immagini di una rissa tra deputate. Sono tutte donne le protagoniste dello scontro, tra spintoni, insulti e capelli tirati.

Una reazione che, per quanto estrema, non è del tutto inedita nelle aule parlamentari di diversi Paesi. Al centro dello scontro, il voto sulla dissoluzione dell’Istituto per la trasparenza.

Due i partiti che si sono affrontati, anche fisicamente, nell’aula: da una parte il partito di opposizione conservatore-liberale PAN (Partido Acción Nacional), dall’altra la maggioranza governativa di Morena.

La dissoluzione dell’Istituto per la trasparenza

Il motivo dello scontro è il voto sulla dissoluzione dell’Istituto per la trasparenza di Città del Messico, l’organismo che garantisce l’accesso ai dati pubblici e il controllo sull’operato delle autorità.

L’istituto era stato creato nel 2002 e nel corso degli anni ha cambiato più volte denominazione. Nel 2024, però, l’ex presidente ha proposto una riforma che prevede l’eliminazione di diversi organismi costituzionali, tra cui proprio quello per la trasparenza.

A innescare la rissa sarebbe stata l’accusa dell’opposizione alla maggioranza di aver violato un accordo politico che prevedeva la creazione di un nuovo ente tripartito.

Seduta sospesa

Prima gli insulti verbali, poi l’aggressione fisica. Per alcune deputate è stato necessario l’intervento dei sanitari. Una parlamentare, in particolare, dovrà indossare un collare cervicale a causa delle ferite riportate al collo.

Lo scontro ha portato alla sospensione della seduta e al trasferimento dei lavori in un’altra sede. Le immagini della rissa, diventate immediatamente virali, sono ora al centro di un acceso dibattito e di forti critiche da parte dell’opinione pubblica.