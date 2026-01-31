Al corteo per Askatasuna a Torino arriva Zerocalcare, spuntano anche cartelli contro "Meloni sionista"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

È partita alle 14:30 la grande manifestazione di Torino contro lo sgombero di Askatasuna. Tre i cortei che portano la loro solidarietà al centro sociale, e non mancano nomi altisonanti dell’attivismo: a Porta Nuova è arrivato Zerocalcare, ma tra i dimostranti c’è anche Nicoletta Dosio, storica portavoce dei NoTav. Non mancano gli slogan contro il governo: “Meloni sionista, sei tu la terrorista“.

Zerocalcare alla manifestazione per Askatasuna

Corriere della Sera ha immortalato il noto fumettista romano Michele Rech, al secolo Zerocalcare, che non ha mai fatto mistero del suo attivismo in termini di diritti civili e appartenenza politica.

Ai giornalisti Zerocalcare ha spiegato di essere presente “per il motivo per cui ci sono tutti gli altri”, quindi “contro lo sgombero di Askatasuna e di tutti i centri sociali”.

ANSA

Zerocalcare, del resto, ha firmato la locandina della manifestazione e domenica 1° febbraio sarà in Val di Susa per presentare il suo nuovo volume Nel nido di serpenti a San Didero.

Nel frattempo arrivano notizie su altri personaggi noti che si sono uniti ai dimostranti.

In piazza anche i Subsonica e Willie Peyote

Nel primo pomeriggio sui profili social dei Subsonica è comparso uno scatto effettuato direttamente dalle strade di Torino. La band di Samuel Romano è quindi scesa in piazza per il “no” allo sgombero di Askatasuna.

Secondo il Corriere della Sera sarebbe presente anche il cantautore Willie Peyote. Nel frattempo, secondo gli ultimi aggiornamenti dalle redazioni locali, i tre cortei partiti rispettivamente da Palazzo Nuovo, Porta Susa e Porta Nuova si sono incontrati lungo il Po. La Questura parla di 15 mila presenze, ma Askatasuna ne conta 50 mila.

Gli slogan contro “Meloni sionista”

Non mancano i cartelli e gli striscioni contro il governo Meloni in solidarietà a Mohammad Hannoun, l’attivista palestinese finito recentemente sotto inchiesta per presunti fondi versati ad Hamas.

“Meloni sionista, sei tu la terrorista“, recita uno striscione. Secondo il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo la manifestazione “non ha alcun senso perché celebra un gruppo di persone che hanno come caratteristica quella di avere dei comportamenti delinquenziali“.