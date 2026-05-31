Al giornalista Adriano Cappellari bruciata la porta di casa, bottiglie incendiarie dopo mesi di minacce

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Bombe incendiarie sono state lanciate contro la casa del giornalista Adriano Cappellari a Enego, in provincia di Vicenza. Il giovane cronista ventenne aveva già in passato ricevuto minacce tramite lettere anonime per il suo impegno nel raccontare la situazione di Caivano e l’attività di don Maurizio Patriciello, simbolo della lotta contro la Camorra.

Attentato contro la casa di Adriano Cappellari

Nella notte tra il 30 e il 31 maggio è stato compiuto un attentato contro casa di Adriano Cappellari a Enego.

Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie contro l’abitazione, lasciando anche delle bombole di gas.

ANSA

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, oltre ai vigili del fuoco per disinnescare alcune bombolette inesplose.

Il cronista alcuni mesi fa aveva ricevuto lettere anonime con pesanti minacce e inviti a smettere di scrivere. Anche in questa circostanza gli autori del gesto hanno lasciato una lettera con all’interno alcune foto, probabilmente come quelle già ricevute dalla vittima, che lo ritraggono con una “x” e ulteriori minacce.

Le indagini sull’attentato al giornalista

Sarebbe stata una sola persona a compiere l’attentato contro il collaboratore del quindicinale “L’Altopiano” oggetto da qualche mese di minacce.

Il sito del periodico riporta che le telecamere di sorveglianza privata, intorno alle ore 23.30, avrebbero rilevato la presenza di un uomo, a volto coperto, entrato nella zona pochi secondi prima dell’esplosione, appoggiando a terra un pacco.

Cappellari era solo ed era appena rientrato a casa dopo avere trascorso la serata da conoscenti.

La solidarietà per Adriano Cappellari

Solidarietà nei confronti del cronista è stata espressa dalla politica e dall’ordine dei giornalisti.

Tra i primi a inviare messaggi di vicinanza ad Adriano Cappellari, c’è stato il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, che ha sottolineato come il cronista sia stato “bersaglio di un altro grave e vile atto intimidatorio“.

“Colpire un giornalista per il suo lavoro – ha fatto sapere Fontana – significa colpire la libertà di informazione, presidio essenziale della democrazia. A Cappellari e alla sua famiglia giunga la mia vicinanza, insieme all’incoraggiamento a proseguire la propria attività raccontando la verità dei fatti”.

In una nota, l’Odg del Veneto ha sottolineato che “il nuovo atto di intimidazione, il secondo in poco tempo, avvenuto la scorsa notte ai danni di Adriano Cappellari dimostra ancora una volta che non esistono luoghi immuni dalla violenza, nemmeno nel nostro veneto che si definisce onesto, e che l’impegno contro la criminalità organizzata non deve avere confini”.

Chi è Adriano Cappellari

Adriano Cappellari è un collaboratore del quindicinale L’Altopiano (testata storica dell’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza) e del Giornale di Vicenza.

A novembre 2025 ha ricevuto una lettera con allegata la fotocopia di un articolo a sua firma apparso il mese precedente su l’Altopiano scritto all’indomani della consegna, durante la Messa a Caivano, di una pallottola a don Patriciello.

Nell’articolo si esprimeva piena solidarietà al sacerdote. Successivamente una lettera minatoria era arrivata anche alla redazione del quindicinale di Asiago. Nella missiva era scritto: “se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi, e sarà molto peggio”.

A febbraio 2026 è arrivato un ulteriore messaggio, questa volta a don Maurizio Patriciello, in cui veniva citato il cronista vicentino.

“Tu e il tuo amico giornalista Cappellari parlate troppo, siete delle merde! La dovete finire altrimenti ci penseremo noi a farvi tacere per sempre. Siete Bastardi, vi uccideremo e sarà bellissimo. Non mancheremo di sistemare anche la tua amica bionda (riferito a Meloni, ndr)”, c’era scritto nella lettera anonima.