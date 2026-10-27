Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un 38enne pregiudicato è stato arrestato a Brescia per furto aggravato di una bicicletta. L’uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo un inseguimento e il questore ha disposto nei suoi confronti l’avviso orale di pubblica sicurezza, in vista di una possibile richiesta di sorveglianza speciale.

Brescia: furto della bici, inseguimento e fermo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato Carmine hanno notato il 38enne mentre percorreva via Corsica a velocità sostenuta in sella a una bicicletta. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e di polizia, in particolare per reati contro il patrimonio e reati predatori.

Alle sue spalle un uomo gridava «Al ladro, mi ha rubato la bicicletta». Gli agenti hanno invertito la marcia e si sono messi all’inseguimento, riuscendo a raggiungere il sospettato in via Toscana. Il 38enne aveva ancora con sé la bici e ha tentato di nascondersi dietro un’auto parcheggiata.

La denuncia della vittima

La vittima ha spiegato agli agenti di aver lasciato la bicicletta nei pressi di via Crispi. Si stava preparando a svolgere il proprio incarico di sorveglianza scolastica, aiutando gli studenti ad attraversare in sicurezza la strada all’esterno dell’istituto, quando ha visto il ladro impossessarsi del mezzo e allontanarsi.

L’uomo è stato accompagnato negli uffici della Questura. Al termine degli atti di polizia giudiziaria è stato arrestato per furto aggravato e messo a disposizione della Procura della Repubblica.

L’avviso orale del questore

Il questore della provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha inoltre disposto nei suoi confronti la misura di prevenzione personale dell’avviso orale di pubblica sicurezza, prevista dal Codice delle leggi antimafia. Il provvedimento è finalizzato a una futura richiesta di applicazione della sorveglianza speciale.

Sartori ha sottolineato che l’attenzione e la professionalità degli agenti impegnati nel pattugliamento hanno permesso di rispondere alla richiesta di aiuto del cittadino e arrestare una persona recidiva. Il questore ha ribadito che individuare e arrestare soggetti inclini a delinquere è una priorità della Polizia di Stato, con l’obiettivo di assicurare alla giustizia chi si è reso responsabile di reati.

IPA