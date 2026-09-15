Al liceo Minghetti di Bologna spunta manichino appeso di Valditara, choc a scuola: solidarietà della politica

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Al liceo Minghetti di Bologna il ritorno a scuola si apre con una protesta che fa discutere: il collettivo studentesco Osa appende alle finestre un manichino raffigurante il ministro dell’Istruzione Valditara. La contestazione è rivolta alle politiche del governo su scuola, guerra e razzismo, mentre in tutta Italia altri istituti segnano un avvio d’anno scolastico acceso da mobilitazioni simili contro il ministero.

Scuola, la protesta contro Valditara

La prima campanella di martedì 15 settembre, giorno del ritorno a scuola per gran parte degli studenti italiani, ha coinciso a Bologna con la scena di protesta del liceo classico Minghetti, in via Nazario Sauro.

Alle finestre dell’istituto è comparso un manichino con le sembianze del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, issato dagli attivisti del collettivo Osa – Opposizione studentesca d’alternativa, sigla che da tempo anima le mobilitazioni nelle scuole del capoluogo emiliano.

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L’iniziativa si è accompagnata a uno striscione e a slogan rivolti tanto al ministro quanto alla presidente del Consiglio: “Meloni e Valditara sono nemici degli studenti e delle studentesse”. Sul cartellone esposto anche un messaggio più ampio: “Il futuro non è scritto, conquistiamolo. Respingiamo guerra, razzismo e imperialismo”.

I precedenti al liceo Minghetti

Negli scorsi mesi l’istituto è già stato teatro di varie iniziative, come occupazioni e flash mob, contro le riforme ministeriali, tra cui quella sui tecnici e le nuove regole sulla Maturità.

Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia a Montecitorio, ha manifestato solidarietà al ministro Valditara, parlando di “gesto violento e intollerabile” considerando l’atto come “una vera e propria intimidazione e non certo a un atto di dissenso o men che meno a una bravata studentesca”.

“Come al solito” ha proseguito “la sinistra con i suoi collettivi agisce soltanto in termini di intimidazione e minaccia verso chi non la pensa come loro; e allo stesso tempo non si può fare a meno di constatare che Bologna è sempre più teatro di queste violenze, che puntualmente vengano tollerate e non biasimate”.

Sulla stessa linea anche Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura. “Solidarietà al Ministro Giuseppe Valditara per il vergognoso gesto avvenuto questa mattina al Liceo Minghetti di Bologna” ha scritto in una nota.

“Un’immagine violenta e inaccettabile che nulla ha a che fare con il dissenso legittimo e che offende prima di tutto la scuola stessa, luogo che più di ogni altro dovrebbe insegnare il rispetto delle idee altrui. Auspichiamo che arrivi una ferma condanna di questo vile atto da tutte le forze politiche”.

Le proteste studentesche

Il caso del Minghetti si aggiunge a una sequenza di mobilitazioni che negli ultimi mesi hanno accompagnato l’azione del ministro Valditara. Ad aprile un gruppo di studenti del Galileo Galilei di Roma aveva contestato la sua visita nell’istituto, esponendo lo striscione “Fuori Valditara dal Galilei” e venendo poi allontanato dalla scuola.

All’inizio di giugno, in coincidenza con l’avvio della Maturità, la Rete degli Studenti Medi del Lazio aveva manifestato con cartelli come “Aboliamo la maturità, Valditara bocciato”.

Più di recente, il 9 settembre, un presidio davanti al ministero dell’Istruzione ha rilanciato la raccolta firme per il referendum contro le restrizioni all’educazione sessuo-affettiva introdotte dal cosiddetto ddl Valditara.