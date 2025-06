Al momento di pagare in un bar di Verona 28enne va fuori di sé e sfonda una vetrina con un tavolo, arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale a Verona. Un ventottenne tunisino è stato fermato dopo aver creato disordini in un esercizio commerciale in Piazza XXV Aprile. L’uomo, in forte stato di agitazione, ha danneggiato il locale e opposto resistenza agli agenti intervenuti.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata odierna, intorno alle 07:00. Gli agenti delle Volanti sono stati chiamati a intervenire a seguito di una segnalazione da parte della vice direttrice del bar, che ha riferito di una persona in forte stato di agitazione all’interno del locale.

La reazione violenta

In particolare, il ventottenne tunisino è entrato nel bar per fare un’ordinazione e, alla richiesta di pagamento, è andato in escandescenza. Ha iniziato a danneggiare parti del punto vendita, lanciando un tavolo e mandando in frantumi una vetrina, rendendo inservibile la merce esposta.

L’intervento della Polizia

Giunti sul posto, gli agenti delle Volanti hanno constatato quanto riferito dalla richiedente e hanno ammanettato a fatica il cittadino tunisino. Una volta salito sull’auto di servizio, l’uomo ha opposto resistenza attiva, rendendo difficoltoso il suo trasferimento presso i locali della Questura.

Ulteriori atti di violenza

Presso la Questura, il ventottenne ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo, danneggiando parti dell’infrastruttura e colpendo al volto uno degli agenti intervenuti. Al termine degli accertamenti di rito, è stato arrestato per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Provvedimenti giudiziari

Il cittadino tunisino, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti reati contro il patrimonio, la persona e la Pubblica Amministrazione, è stato munito dell’ordine di allontanamento dall’area della stazione di Verona Porta Nuova. Oggi, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di firma una volta a settimana.

Si precisa che la responsabilità penale di ciascuno si considera accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.

