Al Parco Acqua Viva di Verona nasce il primo coccodrillo nano africano, il video della scoperta
Nascita storica al Parco Natura Viva: un raro coccodrillo nano africano sorprende per la sua vitalità
Un coccodrillo nano africano è nato al Parco Natura Viva di Verona, primo esemplare del genere nella struttura naturalistica. Ventotto centimetri di lunghezza alla nascita, il piccolo è venuto alla luce 24 ore dopo il rinvenimento di alcune uova da parte dello staff, interrate dalla mamma con un piccolo inganno. “Vulnerabile” di estinzione, la più piccola tra le specie di coccodrillo esistenti, è nata da un uovo riportato in superficie dal maschio. Messi in sicurezza i due genitori, lo staff ha iniziato a scavare dove la terra smossa sembrava lasciare segni inequivocabili. L’uovo è stato così trasferito in incubatrice e sottoposto a un monitoraggio costante, e dopo 24 ore è nato un piccolo perfettamente formato, già attivo, apparentemente una replica in miniatura degli adulti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.