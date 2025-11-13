Al posto di frutta e verdura vendeva cocaina a Presicce-Acquarica, 61enne arrestato: come è stato scoperto
Arrestato un 61enne a Presicce-Acquarica: vendeva cocaina in un negozio di frutta e verdura. L'operazione è stata condotta dalla Polizia.
Un arresto per detenzione ai fini di spaccio eseguito dalla Polizia di Stato nella serata di ieri a Presicce-Acquarica (Lecce). Un uomo di 61 anni, titolare di un negozio di frutta e verdura, è stato fermato mentre cedeva cocaina a un acquirente. L’intervento è stato effettuato dagli agenti del Commissariato di Taurisano, che avevano raccolto informazioni su un’attività di spaccio parallela all’interno dell’esercizio commerciale.
Le indagini e l’operazione della Polizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio grazie a un’attività info-investigativa che aveva fatto emergere sospetti su un’attività illecita nascosta dietro la facciata di un negozio di frutta e verdura a Presicce-Acquarica. Gli agenti del Commissariato di Taurisano hanno quindi organizzato un servizio di osservazione nei pressi dell’esercizio commerciale, monitorando i movimenti sospetti nell’area.
L’intervento in flagranza di reato
Durante il servizio di appostamento, i poliziotti della Questura di Lecce hanno notato una persona entrare nel locale. Insospettiti dal comportamento dell’individuo, che sembrava più interessato a qualcosa di diverso dagli articoli alimentari, gli agenti hanno deciso di seguirlo. L’intervento è scattato nel momento in cui si è concretizzato lo scambio: all’interno del gazebo, l’acquirente stava consegnando del denaro al titolare dell’attività, ricevendo in cambio la sostanza stupefacente.
Il sequestro della cocaina e l’arresto
A seguito della perquisizione personale, il titolare del negozio è stato trovato in possesso di 9 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per essere cedute. Gli agenti hanno quindi proceduto all’arresto dell’uomo, che è stato sottoposto al regime domiciliare con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanza stupefacente.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.