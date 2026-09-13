Al via l'anno scolastico 2026/2027 per 8 milioni di studenti, il calendario del rientro regione per regione

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il nuovo anno scolastico entra nel vivo dal 14 settembre, quando torneranno sui banchi gli studenti di sette Regioni. In tutto saranno circa 8 milioni i ragazzi impegnati fino a giugno, fra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. Il rientro resta però scaglionato, perché la data varia da territorio a territorio e l’ultima campanella suonerà il 17 settembre.

Il calendario del rientro a scuola regione per regione

Come riporta l’Ansa, lunedì 14 settembre riprendono le lezioni in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia.

Il giorno successivo tocca a un gruppo ancora più numeroso, formato da Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana.

Si tratta delle Regioni più popolose del Centro-Sud, alle quali si aggiunge il bacino emiliano, per un totale di diversi milioni di studenti coinvolti in una sola giornata.

Mercoledì 16 settembre si torna in classe in Abruzzo, Basilicata e Sardegna.

A chiudere la catena degli avvii sarà la Puglia, dove il primo suono della campanella è fissato per giovedì 17 settembre.

Chi è già tornato in classe e i numeri degli studenti

Il calendario nazionale si era aperto il 7 settembre a Bolzano, primo territorio a riaprire i cancelli.

Tre giorni più tardi è stata la volta di Veneto, Valle d’Aosta e della provincia di Trento.

In Veneto sono rientrati circa 530mila studenti, mentre in Valle d’Aosta i banchi occupati sono stati oltre 15mila e nel Trentino circa 66.300.

Su alcuni territori il ritorno è slittato di qualche giorno per effetto delle ordinanze firmate da alcuni sindaci a causa del caldo.

Si tratta di provvedimenti adottati quando le temperature nelle aule rendono difficile la permanenza degli studenti, soprattutto negli edifici privi di sistemi di raffrescamento.

Nel frattempo l’ondata di calore si è attenuata e la questione è rientrata nella maggior parte dei casi.

Perché le date cambiano da una Regione all’altra

La competenza sul calendario spetta alle Regioni, che fissano le date di inizio e di fine delle lezioni sul proprio territorio.

Ai singoli istituti resta però un margine di manovra, garantito dall’autonomia scolastica, che consente di modificare quelle scadenze in base alle esigenze locali.

Il vincolo da rispettare è uno soltanto ed è stabilito dalla legge nazionale, che impone un minimo di 200 giorni di lezione all’anno.

Proprio per questo capita che scuole vicine, anche nella stessa provincia, aprano i cancelli a distanza di qualche giorno l’una dall’altra.

La stessa regola vale per la chiusura, prevista in tutta Italia nel mese di giugno con differenze di pochi giorni fra un territorio e l’altro.