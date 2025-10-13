Al via la liberazione degli ostaggi in Israele e a Gaza, giornata storica: medaglia d'Onore a Donald Trump

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dopo 737 giorni di prigionia, saranno rilasciati i 48 ostaggi israeliani. La liberazione è iniziata all’alba di lunedì 13 ottobre alle 8 di mattina (le 7 in Italia). In Medio Oriente sta arrivando Donald Trump a bordo dell’Air Force One. Il presidente di Israele, Isaac Herzog, lo informerà che gli verrà consegnata la Medaglia presidenziale d’Onore, il più alto riconoscimento civile israeliano. “La guerra è finita”, ha dichiarato nelle scorse ore il tycoon, in vista della firma dell’accordo di pace fra il governo guidato da Benjamin Netanyahu e Hamas.

Israele, liberazione ostaggi: bigliettino di Netanyahu e medaglia d’Onore a Trump

Benjamin Netanyahu e la moglie Sara hanno scritto a mano un bigliettino da far trovare agli ostaggi rilasciati per salutare il loro ritorno a casa. “A nome dell’intero popolo di Israele, bentornati. Vi aspettavamo e vi abbracciamo”, hanno messo nero su bianco il premier e la moglie.

L’ufficio di Netanyahu ha spiegato che, oltre al bigliettino, alle persone che saranno liberate sarà fornito un kit che contiene abiti, un computer, un cellulare e un tablet.

ANSA Il bigliettino scritto da Benjamin Netanyahu e la moglie Sara

Isaac Herzog ha riferito che consegnerà la Medaglia presidenziale d’Onore a Donald Trump, per il ruolo avuto dal presidente americano nella liberazione degli ostaggi.

“Grazie ai suoi instancabili sforzi, Trump non solo ha contribuito a riportare a casa i nostri cari ma ha anche gettato le basi per una nuova era in Medio Oriente fondata sulla sicurezza, la cooperazione e una genuina speranza per un futuro di pace”, ha scritto Herzog in una nota.

“Sarà un grande onore per me consegnargli la Medaglia d’onore presidenziale israeliana”, ha aggiunto Herzog, spiegando che il premio sarà consegnato nei prossimi mesi al tycoon.

Trump: “Guerra finita”. E sulla spiaggia di Tel Aviv compare il suo nome

Un gigante cartello di ringraziamento indirizzato a Trump è apparso sulla spiaggia di Tel Aviv, come mostrato nelle immagini mandate in onda da Channel 12.

“La guerra è finita”, ha scandito l’inquilino della Casa Bianca nel rispondere a una domanda su Gaza a bordo dell’Air Force One, secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg.

“Penso che il cessate il fuoco reggerà”, ha aggiunto il tycoon che nelle prossime ore farà tappa in Israele e in Egitto per la firma dell’accordo di pace. “Visiterei Gaza, mi piacerebbe almeno metterci piede”, ha concluso Trump.

Come avviene il rilascio degli ostaggi, diffusa da Hamas la lista dei loro nomi

I primi sette ostaggi sono stati rilasciati, come comunicato dalla Croce Rossa, e sono ora nelle mani dell’Idf. Altri 13 saranno consegnati alle 9 ora italiana nel sud della Striscia di Gaza. Lo ha detto una fonte del movimento di resistenza islamico ad al Jazeera, secondo quanto riferisce Ynet.

Ilan Gilboa Dalal, il padre di Guy appena rilasciato da Hamas, ha dichiarato che la famiglia è stata informata: “Svegliarsi in un nuovo mattino, tutto sembra più bello, tutto sembra migliore, i colori nell’aria”, ha detto.

Le auto di Hamas sono sul luogo in cui è stata fatta la prima consegna di ostaggi che si articola in due fasi. La prima alle 8 ora locale nella zona del corridoio di Netzarim, che divide la Striscia di Gaza da est a ovest; la seconda intorno alle 10 ora locale, nella zona di Jan Yunis, a sud, e nei campi al centro dell’enclave.

La Croce Rossa Internazionale sta seguendo la consegna degli ostaggi. I sopravvissuti saranno poi condotti alla base di Reim, vicino al confine. Qui saranno sottoposti a visite mediche e potranno ricongiungersi con le loro famiglie prima di essere trasportati in elicottero negli ospedali alla periferia di Tel Aviv: Sheba, Beilinson e Ichilov.

Nelle scorse ore, Hamas ha pubblicato l’elenco dei 20 ostaggi che saranno rilasciati vivi oggi. L’elenco è uguale a quello noto in Israele: Bar Kuperstein, Eviatar David, Yosef Haim Ohana, Segev Kalfon, Avitan Or, Elkana Buchbot, Maxim Harkin, Nimrod Cohen, Matan Tsengauker, David Cuneo, Eitan Horn, Matan Engerst, Eitan Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Rom Breslavsky e Ariel Cune.