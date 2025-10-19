Al via le domande con il click day del Bonus Patente e CQC 2025, i requisiti per ottenere fino a 2500 euro

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il 20 ottobre scatta il click day per il bonus patente fino a 2.500 euro, riservato ai giovani tra 18 e 35 anni che vogliono ottenere patenti C o D e la CQC. Il contributo copre l’80% delle spese e va richiesto online sul sito del Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla sua emissione. A partire dalle 12 sarà possibile effettuare la domanda.

Quando esce il bonus patente C, D e CQC

La data da segnare è quella di lunedì 20 ottobre, a partire dalle 12: è il click day per accedere al bonus patente 2025, l’incentivo che consente di ottenere fino a 2.500 euro di rimborso.

Il contributo, destinato ai giovani tra 18 e 35 anni, mira a sostenere chi desidera conseguire le patenti professionali C e D (nelle categorie C, CE, C1, C1E e D, DE, D1, D1E) o la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), necessaria per il trasporto di merci e passeggeri.

iStock

Il bonus patente 2025 prevede un rimborso dell’80% delle spese fino a 2500 euro

L’incentivo copre l’80% delle spese sostenute, senza limiti di reddito o Isee, e la richiesta dovrà essere inoltrata tramite la piattaforma digitale del Ministero dei Trasporti.

Requisiti per accedere al bonus patente

Il contributo è pensato per favorire l’ingresso dei giovani nel settore dell’autotrasporto, sia di persone che di merci. Possono dunque farne richiesta tutti coloro che abbiano un’età compresa tra 18 e 35 anni e risultino iscritti a un corso di formazione presso un’autoscuola autorizzata.

Non sono previsti requisiti economici o di cittadinanza: l’unico vincolo è la residenza in Italia, anche per chi possiede un permesso di soggiorno regolare. È questa una novità significativa rispetto alle edizioni precedenti, quando potevano partecipare solo cittadini italiani o provenienti da Paesi dell’Unione Europea.

Va sottolineato che il bonus non è valido per le patenti A e B, ovvero quelle per motocicli, motorini o automobili private. L’agevolazione riguarda esclusivamente le licenze per la guida professionale di mezzi superiori a 3,5 tonnellate, destinate al trasporto di merci o passeggeri, e include anche la CQC, indispensabile per esercitare l’attività lavorativa.

A quanto ammonta il bonus patente

Il bonus copre fino all’80% delle spese sostenute per il conseguimento della patente, fino a un massimo di 2.500 euro. Ciò significa che per un corso del valore di 3.125 euro sarà possibile ottenere il rimborso massimo previsto.

Dopo la richiesta, verrà emesso un voucher digitale, che dovrà essere presentato in una scuola guida accreditata. Il buono dovrà essere utilizzato entro 60 giorni dalla data di emissione.

Chi farà domanda nel giorno del click day (20 ottobre 2025) avrà quindi tempo fino al 19 dicembre 2025 per presentarlo. Inoltre, la patente dovrà essere conseguita entro 18 mesi dall’attivazione del voucher da parte della scuola guida. Di conseguenza, chi presenterà il buono a dicembre 2025 dovrà completare l’intero percorso teorico e pratico entro il 19 giugno 2027, pena la decadenza del beneficio.

Come fare domanda per richiedere il bonus

Per richiedere l’incentivo sarà necessario accedere alla piattaforma ufficiale del Ministero dei Trasporti il 20 ottobre alle ore 12. Le domande saranno valutate in base all’ordine cronologico di arrivo, quindi è consigliabile procedere con tempestività.

Durante la compilazione del modulo online sarà obbligatorio caricare documento d’identità, codice fiscale e, se necessario, permesso di soggiorno. Inoltre, si dovrà fornire la prova dell’iscrizione a un corso presso un’autoscuola accreditata, inserendo i dati relativi al centro formativo scelto.