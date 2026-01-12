Alain Orsoni ex leader nazionalista della Corsica ucciso a Vero al funerale della madre, killer in fuga

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Alain Orsoni, ex leader nazionalista della Corsica, è stato assassinato. L'aggressione a colpi di arma da fuoco è avvenuta a Vero, nel sud dell'isola, mentre si svolgevano i funerali della madre. L'omicida sarebbe sbucato improvvisamente dai boschi, per poi sparare e darsi alla fuga. Il procuratore di Ajaccio, Nicolas Spete, ha confermato che l'uomo è riuscito a fuggire dalla scena ed è attualmente ricercato.

Alain Orsoni, noto ex esponente del partito nazionalista della Corsica, sarebbe stato ucciso a colpi d’arma da fuoco durante lo svolgimento dei funerali della madre a Vero. Lo conferma il procuratore di Ajaccio, Nicolas Septe.

Si parla di un vero e proprio agguato avvenuto nel sud della Corsica, nella città natale di Orsoni, che l’uomo aveva raggiunto per i funerali della madre. L’aggressore sarebbe uscito dalla vegetazione e avrebbe sparato diversi colpi contro l’ex presidente della squadra di calcio.

Si ritiene che l’omicidio possa avere a che fare con un regolamento di conti tra fazioni autonomiste nato intorno al 2000. Già nel 2008 Orsoni era riuscito a sfuggire a un attentato. Suo fratello Guy Orsoni, invece, fu rapito e assassinato da membri della banda del Valinco, un gruppo mafioso presente in tutta la Corsica meridionale, nel 1983.

Chi era Alain Orsoni?

Alain Orsoni era un politico e militante separatista, oltre che allenatore di calcio. Fondò il Movimento per l’autodeterminazione, ala politica del FLNC-Canal Habituel. La sua è una storia familiare complessa e ricca. Nacque nel 1954 a Vero, città dove è stato ucciso il 12 gennaio 2026. Il padre era un veterano della Seconda guerra mondiale che, una volta rientrato in Corsica, decise di arruolarsi nella guerra d’Algeria, a seguito della quale si unì al gruppo terroristico filo-francese di estrema destra OAS.

La vicinanza tra padre e figlio fa ben capire l’evoluzione del personaggio e delle sue idee politiche. Nel 1972 Alain si trasferì a Parigi e si unì al Gruppo di difesa dell’unione, un sindacato studentesco di estrema destra. Da un estremo all’altro, fu proprio in Francia che conobbe Leo Battesti e si unì ai nazionalisti corsi. Quando tornò in Corsica, i due si unirono a un gruppo militante nazionalista (ARC). Nel 1975 l’ARC fu protagonista dello scontro di Alèria, evento che costrinse Orsoni alla fuga a Parigi. Nel 1976 si formò il Fronte di liberazione nazionale della Corsica e Orsoni scalò rapidamente i ranghi, diventando capo della divisione parigina.

Venne arrestato per aver guidato una sparatoria davanti all’ambasciata iraniana a Parigi nel 1980. Dopo due anni in carcere, scoppiò una rivolta per rilasciare Orsoni e un altro militante separatista. Alla fine del 1992, a causa di accordi tra FLNC e Mitterrand, venne rilasciato e tornò in Corsica, dove assunse la direzione della stessa organizzazione ad Ajaccio.

L’omicidio di Guy Orsoni

La biografia di Orsoni è costellata di violenza, attentati e omicidi. Di ritorno da Parigi, Alain era diventato un eroe popolare e questo portò lui e suo fratello Guy a diventare molto popolari e a capo di una brigata del FLNC. Guy, dopo una riunione del gruppo, venne rapito e assassinato dalla banda del Valinco.

Questo evento portò alla guerra con la mafia corsa, ritenuta in combutta con il governo francese per l’omicidio dell’Orsoni più giovane. Uno degli eventi cardine fu il 7 giugno 1984, quando un commando del FLNC fece irruzione in una prigione, dove erano detenuti i membri della banda coinvolti nell’assassinio di Guy, per ucciderli a colpi di arma da fuoco. Una vendetta che Alain avrebbe voluto compiere in prima persona e che rimase, dichiarò, “il più grande rimpianto della mia vita”.

L’ala del FLNC fu messa al bando per istigazione al terrorismo nel 1987; nel 1988 venne firmato il cessate il fuoco con il governo francese. Ne seguì un conflitto scissionista all’interno del gruppo, con omicidi da entrambe le parti. Lo stesso Orsoni fu ritenuto responsabile di alcuni di questi episodi. Venne esiliato negli Stati Uniti, poi in Nicaragua e in Spagna e infine, nel 2008, tornò in Corsica. Nello stesso anno sfuggì a un attentato, poi venne colpito il figlio nel 2018 e infine lo stesso Alain Orsoni ha perso la vita il 12 gennaio 2026.