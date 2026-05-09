Alan Fabbri sindaco di Ferrara commenta l'incidente e le dimissioni dell'assessora Francesca Savini, la nota

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Lunedì 4 maggio Alan Fabbri, sindaco di Ferrara, e l’assessora al Pnrr, anagrafe, stato civile e servizi demografici Francesca Savini sono rimasti coinvolti in un incidente. L’auto era guidata da Savini, che ha perso il controllo del mezzo fino allo schianto contro un albero. L’auto, infine, si è ribaltata finendo in un campo. L’assessora è risultata positiva all’alcoltest con un tasso che superava 1,5 grammi per litro. Il 9 maggio Savini ha annunciato le sue dimissioni. Fabbri, in una nota pubblicata sui social, ha specificato che gli accertamenti sulla dinamica sono ancora in corso.

Incidente per Alan Fabbri e l’assessora Francesca Savini

Come ricostruisce il Corriere della Sera, alle 18 di lunedì 4 maggio il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, e l’assessora a Pnrr, anagrafe, stato civile e servizi demografici hanno avuto un incidente stradale a Sermide e Felonica, in provincia di Mantova.

Fabbri e Savini occupavano il fuoristrada di proprietà dell’assessora, che si trovava al volante, quando improvvisamente il mezzo si è schiantato contro un albero per poi finire in un campo e ribaltarsi.

Secondo le indiscrezioni i due occupanti ne sarebbero usciti illesi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri di Sermide e Felonica, che hanno sottoposto Fabbri e Savini all’alcoltest.

Savini è risultata positiva al test con un tasso di 1,5 grammi per litro. Come ricorda Il Resto del Carlino, il limite consentito dal Codice della Strada è di 0,5 grammi, e per gli utenti che risultano positivi entro la fascia 0,8/1,5 è previsto il ritiro della patente, la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il sequestro del veicolo. Così è stato per Savini.

Francesca Savini si dimette

In una nota pubblicata sabato 9 maggio Francesca Savini ha annunciato le proprie dimissioni. Dopo anni passati a “servire la comunità di Ferrara con impegno, dedizione e rispetto verso i cittadini”, l’assessore ha scelto di rassegnare le dimissioni “con effetto immediato“.

La sua è “una decisione sofferta“. Sull’incidente “verrà fatta chiarezza, come è legittimo che sia, nelle sedi opportune”. Nelle stesse ore anche il sindaco Alan Fabbri ha rotto il silenzio con una nota pubblicata sui social.

Il commento del sindaco di Ferrara

Sui social Alan Fabbri ha precisato che “sono in corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente, nel rispetto della privacy e del lavoro degli organi competenti”, per questo ha deciso di rompere il silenzio soltanto cinque giorni dopo l’evento.

Il sindaco di Ferrara considera la scelta di Francesca Savini “un gesto di grande responsabilità”, poi le invia un’attestazione di stima: “Francesca è stata sempre in prima linea sin dai primi giorni delle nostre battaglie: prima come militante, poi come consigliere comunale e infine come assessore”, e per il suo lavoro “è stata apprezzata da tutti”. Da questo momento l’amministrazione della città estense si impegnerà “nel più breve tempo possibile alla riassegnazione delle deleghe”.