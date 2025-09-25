Alaska, jet russi Su-35 e bombardieri Tu-95 si avvicinano allo spazio aereo Usa: perché Putin provoca la Nato

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tensione alle stelle. Nelle scorse ore aerei statunitensi si sono alzati in volo per identificare quattro jet da guerra russi avvistati vicino all’Alaska. Sono stati intercettati due bombardieri strategici Tu-95 e due caccia Su-35. Lo ha reso noto tramite un comunicato il North American Aerospace Defense Command (Norad), l’organizzazione di difesa statunitense e canadese.

Alaska, identificati jet russi Su-35: F16 in volo

Il Norad ha specificato che due bombardieri strategici Tu-95 e due caccia Su-35 stavano volando nella zona di identificazione di difesa aerea (Adiz) dell’Alaska, uno spazio aereo internazionale che confina con lo spazio sovrano di Usa e Canada.

Gli americani hanno inviato messaggi di allerta. Inoltre hanno fatto alzare in volo quattro F16, insieme a 4 aerei tanker Kc-135, per poter “identificare in modo positivo e intercettare” gli aerei russi nella Adiz dell’Alaska, ha riferito Cbs news citando la nota del Comando.

Aereo americano in volo

Nella nota, Il Norad ha rimarcato che i velivoli russi sono rimasti nello “spazio aereo internazionale e non sono entrati in quello americano o canadese. L’attività russa nella Air Defense Identification Zone accade regolarmente e non è vista come una minaccia”.

Tuttavia gli analisti non scartano l’ipotesi che la Russia abbia voluto effettuare una provocazione per testare la capacità di risposta degli Usa e degli alleati Nato.

Gli ‘sconfinamenti’ russi in Europa

Il mese scorso si era verificato un episodio simile, con gli aerei russi che erano entrati nell’Adiz dell’Alaska. Pure in quell’occasione il Norad aveva fatto alzare in volo i caccia.

Casi di ‘sconfinamento’ sono stati registrati anche nei cieli del Baltico. Due caccia Gripen ungheresi della missione Baltic Air Policing sono decollati nelle scorse ore dalla base di Siauliai, in Lituania, per intercettare un Su-30, un Su-35 e tre MiG-31 russi che volavano in prossimità dello spazio aereo lettone.

“L’Ungheria dimostra l’impegno dell’Alleanza nel proteggere e salvaguardare i Paesi baltici e il fianco orientale”, ha spigato il comando aereo alleato della Nato.

Nel frattempo l’ambasciatore russo in Francia, Alexey Meshkov, ha dichiarato che un eventuale abbattimento di un aereo russo da parte della Nato innescherebbe una “guerra”.

In un’intervista concessa al canale Rtl, il diplomatico ha sostenuto che “ci sono molti aerei della Nato che violano lo spazio aereo russo, deliberatamente o meno, ma succede abbastanza spesso, dopodiché non vengono abbattuti”.

Le esternazioni di Meshkov sono giunte dopo che Donald Trump aveva affermato che i Paesi dell’Alleanza dovrebbero abbattere i jet russi in caso di violazione dei cieli nazionali.

La tensione sta crescendo in modo esponenziale. Diversi fatti recenti destano preoccupazione Il 10 settembre le difese polacche hanno distrutto almeno tre droni russi. Inoltre è stato intercettato un altro velivolo senza pilota in Romania.

Il 19 settembre l’Estonia ha denunciato l’ingresso di tre caccia MiG-31 russi per circa 12 minuti. Mosca ha sempre negato ogni responsabilità e ha anche rigettato le accuse relative agli avvistamenti di droni in Danimarca e Norvegia.

“Ho appena parlato con il primo ministro danese Mette Frederiksen sulla situazione dei droni, che prendiamo molto sul serio. Gli alleati della Nato e la Danimarca stanno collaborando per garantire la sicurezza delle nostre infrastrutture critiche”. Così su X il segretario generale della Nato Mark Rutte.

“La parte russa respinge categoricamente le assurde speculazioni sul suo coinvolgimento negli incidenti”. Così l’ambasciata russa in Danimarca riferendosi alla chiusura dell’aeroporto danese di Aalborg dopo la denuncia del rilevamento di droni nel suo spazio aereo e in quello di altri quatto aeroporti danesi.

Tensioni tra Russia e Germania

Il ministro della Difesa tedesco ha espresso preoccupazione per due satelliti russi che presumibilmente stanno oscurando quelli Intelsat utilizzati dalle Forze armate tedesche e di altri Paesi.

Intervenendo a una conferenza sullo Spazio a Berlino, Boris Pistorius ha spiegato che la mossa rientra in una crescente campagna di Mosca e Pechino per espandere le loro capacità di guerra nello Spazio. “Possono interrompere le operazioni satellitari, accecare i satelliti, manipolarli o distruggerli cineticamente”, ha riferito Pistorius, citato da Sky News.

“Il nostro obiettivo è adottare entro la fine dell’anno o all’inizio del 2026 una comunicazione della Commissione Ue per le regioni di confine orientali”, ha dichiarato il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto partecipando alla conferenza “Es + Eu” a Vilnius, in Lituania.

“Le conseguenze della guerra” di Russia in Ucraina “sono ancora più evidenti nelle regioni di confine orientale, che non rappresentano solo confini nazionali ma frontiere europee”, ha concluso Fitto.