Due arresti e una rapina aggravata sono il bilancio di un episodio avvenuto sulla spiaggia libera di Sant’Anna ad Alassio, dove due cittadini marocchini sono stati fermati dai Carabinieri dopo aver aggredito e derubato due giovani. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare i responsabili, che hanno opposto resistenza e causato lesioni a un militare. I fatti si sono verificati nella giornata di ieri, quando i due uomini, insieme a un terzo complice, hanno aggredito le vittime per motivi banali, impossessandosi di alcuni effetti personali. Parte della refurtiva è stata recuperata e i due arrestati sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria di Savona.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato sulla spiaggia libera di Sant’Anna ad Alassio, una località turistica della Riviera ligure. I protagonisti della vicenda sono due cittadini marocchini di 29 anni e 32 anni, entrambi residenti a Saluzzo, che sono stati arrestati con l’accusa di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, minaccia e lesioni personali.

L’aggressione sulla spiaggia di Sant’Anna

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio, quando i due uomini, insieme a un terzo complice poi datosi alla fuga, hanno avvicinato due giovani ventenni di origine egiziana. Dopo un alterco verbale, la situazione è rapidamente degenerata: i due aggressori hanno minacciato le vittime con una bottiglia di vetro e le hanno colpite con calci e pugni. Approfittando della confusione, si sono impossessati di una collanina d’oro, un orologio e un cappellino appartenenti ai ragazzi.

La pronta reazione delle forze dell’ordine

Le richieste d’aiuto dei due giovani non sono rimaste inascoltate. I Carabinieri della Compagnia di Alassio, in servizio di pattuglia nella zona, sono intervenuti tempestivamente. Nonostante la violenta opposizione dei due uomini, che hanno cercato di sottrarsi all’arresto con calci e pugni, i militari sono riusciti a bloccarli. Durante le fasi concitate dell’arresto, uno dei fermati ha continuato a dimenarsi, provocando contusioni ed escoriazioni a uno dei Carabinieri, con 20 giorni di prognosi per le lesioni riportate.

La refurtiva recuperata e la fuga del terzo complice

Nel corso delle operazioni, parte della refurtiva sottratta alle vittime è stata recuperata e posta sotto sequestro. Il terzo complice, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce e sono in corso indagini per identificarlo e rintracciarlo. Gli oggetti rubati – una collanina d’oro, un orologio e un cappellino – rappresentano non solo un danno materiale per i giovani aggrediti, ma anche un ricordo della violenza subita.

