Alatri, furto di cosmetici al centro commerciale: beccate con 400 euro di merce rubata, scattano le manette
Due donne arrestate dai Carabinieri per furto di cosmetici in un negozio del centro commerciale Le Pigne di Alatri. Refurtiva recuperata.
Due donne sono state arrestate per furto di cosmetici all’interno di un negozio situato nel centro commerciale “Le Pigne” di Alatri. Le indagate sono state fermate dai Carabinieri dopo essere state notate con un atteggiamento sospetto nei pressi dell’attività commerciale. La refurtiva, del valore di circa 400 euro, è stata recuperata e restituita ai proprietari. L’episodio è stato confermato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza.
Il controllo dei Carabinieri e l’arresto
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda si è svolta presso il centro commerciale “Le Pigne” di Alatri. Una pattuglia del NORM della Compagnia locale, durante un normale servizio di controllo, ha notato due donne che si aggiravano con fare sospetto nei pressi di un negozio di cosmetici. I militari hanno deciso di fermarle per un controllo più approfondito.
La perquisizione e il ritrovamento della refurtiva
Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto diversi prodotti cosmetici che erano stati appena trafugati dal negozio. Il valore complessivo della merce sottratta è stato stimato in circa 400 euro. L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di recuperare l’intera refurtiva, che è stata subito riconsegnata ai legittimi proprietari.
La conferma dalle telecamere di sorveglianza
Per chiarire la dinamica dei fatti, i Carabinieri hanno contattato il responsabile dell’attività commerciale. Dopo aver visionato le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, è stato possibile confermare che le due donne avevano effettivamente commesso il furto. A seguito di questa verifica, le due sono state dichiarate in arresto e condotte in caserma per le procedure di rito.
La posizione delle indagate e la presunzione di innocenza
Le due donne, destinatarie della misura cautelare, sono attualmente solo indiziate di delitto. La loro posizione sarà valutata in sede giudiziaria, nel rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza, fino a una sentenza definitiva.
Restituzione della merce e conclusioni
Grazie all’intervento dei Carabinieri, la merce trafugata è stata immediatamente restituita ai proprietari del negozio. L’operazione ha permesso di assicurare alla giustizia le presunte responsabili e di tutelare gli interessi dell’attività commerciale di Alatri.
