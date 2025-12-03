Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due donne sono state arrestate per furto di cosmetici all’interno di un negozio situato nel centro commerciale “Le Pigne” di Alatri. Le indagate sono state fermate dai Carabinieri dopo essere state notate con un atteggiamento sospetto nei pressi dell’attività commerciale. La refurtiva, del valore di circa 400 euro, è stata recuperata e restituita ai proprietari. L’episodio è stato confermato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza.

Il controllo dei Carabinieri e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda si è svolta presso il centro commerciale “Le Pigne” di Alatri. Una pattuglia del NORM della Compagnia locale, durante un normale servizio di controllo, ha notato due donne che si aggiravano con fare sospetto nei pressi di un negozio di cosmetici. I militari hanno deciso di fermarle per un controllo più approfondito.

La perquisizione e il ritrovamento della refurtiva

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto diversi prodotti cosmetici che erano stati appena trafugati dal negozio. Il valore complessivo della merce sottratta è stato stimato in circa 400 euro. L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di recuperare l’intera refurtiva, che è stata subito riconsegnata ai legittimi proprietari.

La conferma dalle telecamere di sorveglianza

Per chiarire la dinamica dei fatti, i Carabinieri hanno contattato il responsabile dell’attività commerciale. Dopo aver visionato le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, è stato possibile confermare che le due donne avevano effettivamente commesso il furto. A seguito di questa verifica, le due sono state dichiarate in arresto e condotte in caserma per le procedure di rito.

La posizione delle indagate e la presunzione di innocenza

Le due donne, destinatarie della misura cautelare, sono attualmente solo indiziate di delitto. La loro posizione sarà valutata in sede giudiziaria, nel rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza, fino a una sentenza definitiva.

Restituzione della merce e conclusioni

Grazie all’intervento dei Carabinieri, la merce trafugata è stata immediatamente restituita ai proprietari del negozio. L’operazione ha permesso di assicurare alla giustizia le presunte responsabili e di tutelare gli interessi dell’attività commerciale di Alatri.