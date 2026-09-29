Alatri, incendio boschivo di oltre un ettaro: uomo denunciato dopo aver perso il controllo delle fiamme

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per incendio boschivo colposo dai Carabinieri Forestali in agro del Comune di Alatri, dove le fiamme hanno devastato oltre un ettaro di vegetazione. L’incendio, secondo quanto accertato, è stato causato accidentalmente durante la combustione di residui vegetali.

Le operazioni di spegnimento e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Guarcino sono stati allertati dalla Centrale Operativa 112 e sono intervenuti tempestivamente in agro del Comune di Alatri per fronteggiare un incendio boschivo che si era rapidamente esteso. Sul luogo sono giunti anche i Vigili del Fuoco, squadre della Protezione Civile e un elicottero della Regione Lazio, impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme che minacciavano la vegetazione locale.

L’origine dell’incendio: una combustione sfuggita di mano

Le indagini condotte dai Carabinieri Forestali hanno permesso di ricostruire l’accaduto: il rogo sarebbe stato innescato accidentalmente da un uomo che, intento a bruciare un cumulo di sfalci e residui vegetali, ha perso il controllo delle fiamme. Il fuoco si è propagato rapidamente nella vegetazione circostante, coinvolgendo più di un ettaro di alberi di pino e oliveto, causando ingenti danni ambientali nella zona di Alatri.

Le conseguenze per il responsabile

L’uomo individuato come responsabile dell’accaduto è stato segnalato, in stato di libertà, all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di incendio di vegetazione boschiva colposo. Si sottolinea che, allo stato attuale, la persona coinvolta è soltanto indiziata e la sua posizione sarà valutata nelle sedi giudiziarie competenti. Solo una sentenza definitiva potrà eventualmente accertare la sua colpevolezza, nel rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Il danno ambientale e il ruolo delle istituzioni

L’incendio ha mandato in fumo oltre un ettaro di patrimonio boschivo, tra pini e olivi, mettendo in evidenza la vulnerabilità del territorio agli incendi causati da comportamenti imprudenti. L’intervento coordinato delle forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e dei mezzi aerei regionali ha permesso di contenere i danni e di evitare conseguenze ancora più gravi per l’ambiente e la sicurezza pubblica.

IPA