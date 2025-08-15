Alba Parietti, la fine della storia con Fabio Adami e il no a Silvio Berlusconi: “Mi offrì 9 miliardi”

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

A 64 anni da poco compiuti, Alba Parietti fa il punto sul passato e rivela ciò che più teme per il futuro. La showgirl è tornata single, conclusa la relazione con l’imprenditore Fabio Adami, e adesso sogna di diventare nonna, seppur la sua più grande paura sia quella di invecchiare, soprattutto se dovrà farlo da sola. Sulla carriera, nessun rimpianto, tranne il grande no detto a Silvio Berlusconi.

Alba Parietti e Fabio Adami: la storia è finita

Intervistata dal Corriere della Sera mentre si trova in vacanza a Ibiza, Alba Parietti confessa di essere tornata single.

Con Fabio Adami “era arrivato il momento di prendere strade diverse”, quella che “è stata una grandissima passione” non aveva “basi solide”.

Nessun rancore verso il manager Poste: “una persona stra-perbene, di cui non posso che dire bene”.

Infine, tra i due “è venuto a mancare il dialogo, il confronto” e la causa, forse, è stata la popolarità di Parietti.

“Io sono una donna ingombrante, – confessa Alba – famosa e per di più con una personalità strutturata forte. Bisogna essere profondamente risolti e non competitivi, per stare con me”.

Sui social solo con i filtri

La fine della storia con Adami ha fatto nascere nella showgirl la “paura di invecchiare da sola”, e di invecchiare in generale.

Sull’argomento, Parietti è senza filtri: “A chi piace ammalarsi, invecchiare, avere gli acciacchi?”

“Però, quando ti dicono di invecchiare con dignità, – prosegue – bisogna che ci intendiamo su cosa voglia dire”.

Per lei, la dignità significa “mantenere l’avvenenza” e, per farlo, non ha paura di utilizzare filtri sulle foto e i video social: “Che fastidio possono dare?”

Il no a Berlusconi e la rivalità con Cuccarini

Riguardando alla sua lunga carriera, con quasi 41 anni di contributi, Alba Parietti sembra avere un unico rimpianto.

“Mi dispiace di non aver colto al volo delle opportunità, come i 9 miliardi che mi aveva offerto Berlusconi per andare nella sua televisione” confida al Corriere.

Infine, Parietti risponde a Lorella Cuccarini che recentemente l’ha definita “indelicata” per l’atteggiamento a Sanremo 1993.

“Indelicata fui io, oppure Pippo Baudo, che la proteggeva talmente tanto da non metterla mai nella condizioni di andare in una situazione alla pari sul palco?” risponde lei.