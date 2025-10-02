Alba Sgarbi attacca la sorella Evelina ed è scontro in tv tra le figlie di Vittorio, le accuse e la replica

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Polemica a distanza fra le due figlie di Vittorio Sgarbi, Alba ed Evelina, in merito alle condizioni di salute del padre e al miglior modo di gestire la forte depressione che l’ha colpito. Entrambe hanno avuto modo di esporre il proprio punto di vista nel corso del programma Dentro la Notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5.

Vittorio Sgarbi e la depressione

Prima un po’ di storia: lo scorso marzo Vittorio Sgarbi era stato ricoverato al policlinico Gemelli di Roma per una forte depressione.

“Vederlo così mi ha scossa profondamente. Lui è sempre stato vitale, vederlo immobile a letto è stato durissimo”, aveva raccontato Evelina durante un’intervista a La Volta Buona su Rai 1.

Vittorio Sgarbi ospite della trasmissione Donne sull’orlo di una crisi di nervi su Rai 3. Sullo sfondo i volti dei suoi figli: Alba, Carlo ed Evelina

A fine settembre si è diffusa una notizia: Evelina Sgarbi ha chiesto un amministratore di sostegno per suo padre. Il fatto ha scatenato le furie paterne: “Io incapace? Falso!”, ha subito tuonato Vittorio Sgarbi.

Il messaggio di Alba Sgarbi

Dentro la Notizia ha trasmesso un video-messaggio di Alba Sgarbi, una sorta di attacco senza mai nominare la sorella Evelina.

“Sostenere che a papà serva un amministratore di sostegno mi sembra una mossa sbagliata e affrettata“, ha detto Evelina Sgarbi. “In questo periodo ha bisogno di molto amore e di attenzione, e non di azioni legali che lo fanno star male”.

E ancora: “Spero che possiamo risolvere tutto tra di noi e che tutto finisca al più presto. Sono sicura che questa situazione cambierà, anche se uscire da una depressione non è così facile, ci vorrà un po’ di tempo. Voglio che papà sappia che io gli sto vicino e che ci sarò sempre per lui”.

La replica di Evelina Sgarbi

“Mi fa quasi sorridere che si parli di ‘mosse’, come se la mia fosse una mossa”, ha esordito Evelina Sgarbi, in collegamento telefonico con la trasmissione di Gianluigi Nuzzi.

Poi una frecciata alla sorella: “Sono contenta per lei, che evidentemente è stata così privilegiata nell’avere tutte le informazioni da parte dei medici sulla salute di mio padre, per me non è stata la stessa cosa”.

Evelina Sgarbi ha spiegato di aver provato ad avere informazioni in merito allo stato di salute del padre, ma di non essere riuscita a sapere nulla. Da qui la scelta di rivolgersi a un avvocato: “Ci è stata data una risposta non troppo simpatica e sembrava che ci fosse una privacy strettissima e che le informazioni fossero addirittura solo per una persona”, ha aggiunto.

Poi la motivazione relativa alla sua scelta: “La depressione ottenebra il cervello, condiziona moltissimo le decisioni di una persona”, ha detto parlando del padre, Vittorio Sgarbi.