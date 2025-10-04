Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto ieri pomeriggio nei boschi di Albavilla, in provincia di Como. Un giovane marocchino di 23 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio, è stato fermato dagli agenti mentre era intento a preparare dosi di stupefacenti destinate allo spaccio. L’intervento, scattato nell’ambito delle attività di contrasto al traffico di droga nelle aree boschive, è stato reso necessario dall’intensificarsi del fenomeno nella zona.

Operazione della Squadra Mobile nei boschi di Albavilla

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti della Squadra Mobile di Como hanno deciso di concentrare la loro attenzione sulle aree boschive del comune di Albavilla, in particolare nei pressi di via Molinara. La zona era già nota alle forze dell’ordine come punto di riferimento per attività di spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeno che negli ultimi tempi aveva registrato un preoccupante aumento.

L’appostamento e il blitz: il giovane sorpreso mentre preparava la droga

Nel corso del servizio di osservazione, gli agenti hanno notato un continuo afflusso di persone che, per atteggiamento e modalità, sono state ritenute potenziali acquirenti di droga. Verso le 17.00, la situazione è apparsa matura per intervenire: i poliziotti, abbandonate le postazioni di copertura, hanno fatto irruzione nell’area boschiva sorprendendo il giovane nordafricano mentre era impegnato nella preparazione e pesatura delle sostanze destinate allo spaccio.

Tentativo di fuga e arresto

Alla vista degli agenti, il 23enne ha tentato di darsi alla fuga, cercando di sfruttare la fitta vegetazione per far perdere le proprie tracce. Tuttavia, l’intervento tempestivo della Squadra Mobile ha permesso di bloccarlo dopo un breve inseguimento. Il giovane è stato quindi arrestato in flagranza di reato e condotto in Questura per le procedure di rito.

Il sequestro: cocaina, eroina, hashish e denaro contante

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 16 gr di cocaina, 22 gr di eroina, 40 gr di hashish e una somma in contanti pari a 650 euro. Il materiale sequestrato conferma la natura dell’attività svolta dal giovane, che si occupava sia della preparazione che della vendita delle sostanze stupefacenti direttamente sul posto.

Le conseguenze per l’arrestato

Portato in Questura, il 23enne marocchino è stato messo a disposizione del Pubblico Ministero di turno, che ha disposto la sua traduzione presso la casa circondariale “Bassone”. La posizione dell’uomo, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, sarà ora oggetto di un’attenta valutazione da parte dell’Ufficio Immigrazione, che potrà adottare i provvedimenti previsti dalla legge all’esito del procedimento penale.

Un’operazione inserita in un più ampio piano di contrasto allo spaccio

L’operazione di ieri si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive della provincia, disposte dal Questore di Como Marco Calì. Tali iniziative sono state adottate in seguito alle indicazioni emerse durante le riunioni tecniche di coordinamento presiedute dal Prefetto della provincia di Como, Corrado Conforto Galli.

IPA