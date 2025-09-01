Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 500 piante di canapa indiana sequestrate e oltre 100 kg di sostanze stupefacenti distrutti il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella mattinata del 27 agosto a Papasidero, in provincia di Cosenza. L’intervento è avvenuto all’interno del Parco Nazionale – Riserva Naturale del Fiume Lao, dove sono state individuate e smantellate due piantagioni illegali. L’azione è stata resa possibile grazie a segnalazioni arrivate tramite l’applicativo Youpol e ha portato anche al sequestro di attrezzature agricole e all’accertamento di danni ambientali causati dall’abbattimento di alberi protetti.

Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nelle prime ore del mattino, quando gli agenti della Questura di Cosenza, guidati dal Questore Giuseppe Cannizzaro, hanno raggiunto la località Tremoli del Comune di Papasidero. L’intervento è stato il risultato di un’attenta attività investigativa, avviata dopo alcune segnalazioni ricevute attraverso l’applicazione Youpol, che consente ai cittadini di comunicare direttamente con le forze dell’ordine per denunciare episodi sospetti o illeciti.

Le piantagioni scoperte nel cuore della riserva naturale

Gli agenti hanno individuato due appezzamenti di terreno, situati in aree contigue e nascosti dalla fitta vegetazione del Parco Nazionale – Riserva Naturale del Fiume Lao. In questi terreni erano coltivate complessivamente 500 piante di canapa indiana, destinate alla produzione di stupefacenti. Le piante presentavano dimensioni variabili: alcune superavano i 2 metri di altezza, mentre altre si aggiravano intorno ai 170 cm. Il peso totale degli arbusti sequestrati ha superato i 100 kg, confermando la rilevanza dell’attività illecita scoperta.

Attrezzature e strumenti per la coltivazione illegale

Durante il blitz, la Squadra Mobile ha proceduto anche al sequestro di una pompa a scoppio utilizzata per il prelievo dell’acqua dal vicino fiume Lao. In prossimità della vasca di raccolta, gli agenti hanno rinvenuto circa 100 metri di tubo in gomma trasparente, steso lungo il percorso che conduceva ai due appezzamenti. Oltre a questi strumenti, sono stati trovati vari utensili agricoli impiegati per la preparazione e la pulizia del terreno, a testimonianza di un’organizzazione ben strutturata e attenta alle esigenze della coltivazione.

Danni ambientali e violazione delle norme di tutela

Le indagini hanno permesso di accertare che, per rendere i terreni idonei alla coltivazione della canapa, i responsabili hanno abbattuto diversi alberi presenti nell’area protetta. I tronchi degli alberi tagliati sono stati accatastati lungo il perimetro delle colture, in palese violazione delle norme che regolano la tutela delle riserve naturali. Questo aspetto ha aggravato ulteriormente la posizione degli ignoti coltivatori, che ora dovranno rispondere non solo di produzione e detenzione di stupefacenti, ma anche di violazione delle leggi ambientali.

Sequestro, campionatura e distruzione delle piante

In accordo con la Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal Procuratore Alessandro D’Alessio, la Polizia Scientifica ha effettuato una campionatura delle piante sequestrate per consentire gli esami di laboratorio necessari a determinare la qualità e la quantità di principio attivo presente. Il resto degli arbusti, invece, è stato distrutto direttamente sul posto tramite combustione controllata, per evitare che lo stupefacente potesse essere recuperato e immesso sul mercato illegale.

Un mercato illecito dal valore di un milione di euro

Secondo le stime degli investigatori, il raccolto delle 500 piante di canapa indiana avrebbe potuto fruttare, una volta essiccato e lavorato, un controvalore economico di circa un milione di euro. La scoperta e la distruzione delle piantagioni hanno quindi inferto un duro colpo alle attività di spaccio nella zona, impedendo che una notevole quantità di stupefacente raggiungesse il mercato locale e nazionale.

Indagini in corso per identificare i responsabili

Le forze dell’ordine hanno sottolineato che le indagini proseguono senza sosta per individuare i responsabili dei reati accertati. Gli inquirenti stanno analizzando tutti gli elementi raccolti durante l’operazione, compresi i materiali sequestrati e le tracce lasciate sul luogo, per risalire agli autori della coltivazione illegale e delle violazioni ambientali. L’obiettivo è assicurare alla giustizia chi ha messo in atto un’attività così dannosa sia dal punto di vista della legalità che della tutela del patrimonio naturale.

Il ruolo fondamentale delle segnalazioni dei cittadini

L’operazione condotta a Papasidero ha evidenziato ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. Le segnalazioni giunte tramite l’applicativo Youpol si sono rivelate decisive per l’avvio delle indagini e la successiva individuazione delle piantagioni. La Polizia di Stato ha rinnovato l’invito a utilizzare questi strumenti per contribuire attivamente alla sicurezza e alla legalità sul territorio.

