Albero caduto a Firenze durante il maltempo colpisce ragazza in scooter in zona Poggio Imperiale

A causa del maltempo a Firenze un albero è caduto in strada colpendo una ragazza in scooter che era in transito proprio in quel momento. La scooterista, colpita da un grosso ramo, è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale dal 118 in codice giallo. Ha 24 anni.

Albero crolla su scooterista a Firenze: cos’è successo

L’incidente è avvenuto attorno alle 10 del mattino di giovedì 19 febbraio in via di San Felice a Ema, nella zona di Poggio Imperiale a Firenze.

Come riportato da ANSA, la ragazza in scooter, che transitava in strada proprio al momento della caduta, è stata colpita dal grosso ramo di una pianta, del diametro di 25 centimetri, che apparterrebbe a una proprietà privata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che si sono attivati per la rimozione del ramo dalla carreggiata.

Come sta la ragazza in scooter colpita dal ramo di un albero

La ragazza in scooter, di 24 anni, è rimasta ferita. Il personale del 118 l’ha trasportata in codice giallo all’ospedale di Torregalli.

La situazione maltempo a Firenze e in Toscana

In Toscana, per la giornata di giovedì 19 febbraio, è stata emessa una nuova allerta gialla della Protezione civile per rischio idrogeologico nelle aree Arno-Casentino, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Serchio-Garfagnana-Lima.

Su Firenze e dintorni, la mattinata di giovedì è stata caratterizzata da pioggia battente e vento forte.

Il precedente nel 2025 a Firenze Rocks

C’è un precedente a Firenze e risale al giugno del 2025: il 12 di quel mese, una ragazza di 23 anni che si trovava al parco delle Cascine di Firenze assieme al fidanzato per assistere al concerto dei Guns n’ Roses a Firenze Rocks, era stata colpita da un grosso ramo che si era staccato da un tiglio del diametro di 94 centimetri.

La ragazza era stata portata in codice rosso all’ospedale di Careggi, con un grave trauma cronica e altri traumi. Contuso dal ramo anche un uomo di 59 anni, che però si era rifiutato di andare in ospedale.