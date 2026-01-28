Albero caduto a Roma, colpito un autobus Atac in via Ugo de Carolis alla Balduina: tragedia sfiorata

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Paura a Roma dove un grosso albero è caduto colpendo un autobus Atac e un’automobile in via Ugo de Carolis, nel quartiere Balduina. Fortunatamente, la tragedia è stata solo sfiorata: allo stato attuale, infatti, non risultano feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia locale per la messa in sicurezza dell’area e la chiusura della strada.

Albero caduto a Roma su autobus Atac: cos’è successo

Attorno alle ore 11,30 del mattino di mercoledì 28 gennaio, un grosso albero (un pino) è caduto in via Ugo de Carolis, alla Balduina, a Roma.

L’albero ha colpito con i rami un’automobile in sosta e, nella parte posteriore, un autobus Atac.

La situazione in via de Carolis dopo la caduta dell’albero

Allo stato attuale, come confermato dall’agenzia ANSA, non risultano feriti per la caduta dell’albero in via Ugo de Carolis.

Sul posto sono intervenute le pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia locale, allo scopo di mettere in sicurezza l’area e chiudere la strada all’altezza di via Damiano Chiesa.

La testimonianza in via de Carolis sull’albero caduto

Un testimone ha raccontato quanto accaduto in via Ugo de Carolis a Roma alla pagina Instagram di Welcome to Favelas: “Un albero è caduto staccando addirittura la terra dal palazzo. Ha preso una macchina parcheggiata e un autobus nella parte finale, quella posteriore, dove non c’era nessuno”.

La tragedia è stata sfiorata per un soffio. Il racconto è proseguito così: “L’autobus aveva appena fatto scendere un po’ di gente e l’albero è caduto proprio in quel momento. Meno male che l’autobus si è fermato un po’ più avanti, altrimenti l’albero lo avrebbe preso in pieno e avrebbe ucciso tutti quelli che erano lì dentro”.

“È stato un miracolo” ha concluso il testimone.

Allerta arancione per il maltempo a Roma

Nella giornata di mercoledì 28 gennaio la città di Roma è alle prese con una forte ondata di maltempo, che ha spinto la Protezione civile a emettere un avviso di allerta gialla per vento, allerta gialla per criticità idrogeologica e allerta arancione per criticità idraulica.

Per il periodo compreso tra le prime ore di mercoledì 28 e le successive 12-18 ore, sono state annunciate “precipitazioni diffuse e complessivamente abbondanti, anche a carattere di rovescio o temporale”, con i fenomeni accompagnati da “rovesci di forte intensità, locale attività elettrica e forti raffiche di vento”.