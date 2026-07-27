Albero caduto ad Acerra in via Paganini, danni a 5 auto: l'ipotesi del crollo causato dal maltempo

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A causa del maltempo, nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 luglio, un albero è caduto ad Acerra, danneggiando cinque auto parcheggiate. L’episodio si è verificato intorno alle 3.50, in via Nicolò Paganini, all’altezza del civico 18. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati attraverso il 112, e i vigili del fuoco che si sono subito messi al lavoro per mettere in sicurezza l’area e per rimuovere l’albero.

Maltempo, albero caduto ad Acerra: travolte 5 auto

La caduta dell’albero nel comune campano ha provocato ingenti danni ai mezzi colpiti durante lo schianto. Come si nota dalle immagini pubblicate su Facebook dal profilo Libera Acerra, le auto hanno riportato danni alla parte superiore della carrozzeria.

Al momento dell’incidente, non c’erano persone all’interno dei veicoli. Non risultano infatti feriti. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per liberare l’area dall’imponente pianta.

Facebook di Libera Acerra

Ondata di maltempo in Campania: tempesta di fulmini

La violenta ondata di maltempo si è abbattuta anche sull’Irpinia dove in alcuni comuni, come riporta Ottopagine.it, si è verificata una tempesta d’acqua e fulmini, con strade invase in poco tempo da fango e detriti.

Criticità sono state riscontrate sulla strada provinciale 10 che da località Cariello porta a Tesoro, a Villanova del Battista e Monteleone di Puglia. Sono stati segnalati anche alberi caduti.

Danni anche in località Casone e Scarnecchia ad Ariano Irpino. Dissesto stradale nei pressi del parcheggio Valle. Segnaletica spazzata via lungo la Variante Manna.

L’assessore alla protezione civile Sara Pannese, di concerto con il sindaco Mario Ferrante, ha disposto immediatamente una ricognizione generale sul territorio per verificare la presenza di eventuali criticità.

Attesa una nuova canicola nelle prossime ore

Dopo l’allerta meteo delle scorse ore, in Campania, così come su gran parte dell’Italia, nei prossimi giorni le temperature torneranno a salire.

Da martedì 28 luglio la stretta del caldo si farà ancor più feroce nella regione. Si prevede che le temperature massime raggiungano i 35 gradi a Napoli e Caserta, mentre a Salerno sono attesi valori intorno ai 33-34 gradi.

Non si escludono annuvolamenti e qualche piovasco, anche se le possibilità di pioggia sono molto basse, soprattutto nella zona costiera.

Il tempo si manterrà prevalentemente stabile e soleggiato, anche se nelle ore più calde non si può escludere qualche annuvolamento e un isolato episodio di instabilità. Le probabilità di pioggia resteranno comunque basse sulla fascia costiera.