Albero crolla su un'auto con 4 ragazzi a Ferrandina vicino Matera, un morto e 3 feriti gravissimi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A Ferrandina, in provincia di Matera, a causa del maltempo intenso del giorno di Ferragosto un albero è caduto su un’auto in transito con quattro ragazzi a bordo. Il bilancio è drammatico: uno dei giovani è morto, mentre sono in condizioni gravissime gli altri 3, dopo che i vigili del fuoco li hanno estratti dalle lamiere del veicolo.

Albero cade su un’auto a Ferrandina, Matera

Il tragico episodio è avvenuto a Ferrandina, in provincia di Matera, dove a causa del maltempo una grossa quercia, colpita da un fulmine durante il temporale, è crollata su un’auto in transito.

Nella vettura colpita dall’albero viaggiavano quattro giovani. L’impatto è stato devastante e ha provocato la morte di uno di loro, mentre gli altri 3 hanno riportato ferite gravissime.



Il dramma in località Fonnoni a Ferrandina, in provincia di Matera

I vigili del fuoco, giunti rapidamente sul posto, hanno lavorato per liberare i ragazzi rimasti intrappolati nell’abitacolo, consentendo ai soccorritori di prestare le prime cure e trasferire i feriti in ospedale.

Il temporale durante il pic-nic di Ferragosto

Secondo quanto ricostruito da Repubblica, il gruppo si trovava – come diverse altre persone – in località Fonnoni, per un tradizionale pic-nic di Ferragosto.

Nel momento in cui un violento temporale ha colpito la zona, durante il fuggi-fuggi generale i quattro amici, che stavano pranzando insieme, si sono rifugiati nella loro vettura.

A quel punto, un fulmine avrebbe centrato una grande quercia secolare, facendola crollare sull’auto che li ospitava.

Chi è la vittima

La vittima è un uomo di 29 anni, Nicola Pipio, noto nella zona in quanto dirigente della squadra locale di calcio a 5. Dei tre passeggeri feriti in modo grave, due sarebbero una coppia di fidanzati.

I vigili del fuoco, ostacolati dalle dimensioni dell’albero, hanno impiegato tempo e fatica per estrarre i feriti. I sopravvissuti sono ora ricoverati in ospedale.

Maltempo di Ferragosto in Basilicata

Il maltempo interessava la Basilicata già da alcune ore, ed era stato annunciato dalla Protezione Civile con un’allerta gialla per temporali, grandinate e forti raffiche di vento.

L’avviso, legato alle previsioni riguardo a un’ondata di aria instabile, resta valido anche per la giornata del 16 agosto in diverse zone della regione.