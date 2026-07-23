Alberto Angela elogia Nolan per L'Odissea nonostante "navi vichinghe, elmi poco fedeli e paesaggi nordici"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’Odissea di Nolan è l’argomento del momento tra gli appassionati di cinema (e non solo). Anche Alberto Angela ha commentato il film che sta dominando il box office: nonostante alcune incongruenze, il celebre divulgatore ha elogiato il “bravissimo” regista per essere riuscito a “tradurre un testo antichissimo in qualcosa di comprensibile a tutti”.

Il commento di Alberto Angela al film L’Odissea di Nolan

Il quotidiano Il Messaggero ha pubblicato un articolo di Alberto Angela in cui il celebre divulgatore ha espresso il suo parere sul film L’Odissea di Christopher Nolan.

Nel suo intervento, Angela ha scritto: “All’inizio notavo incongruenze che mi rendevano perplesso: navi simili a quelle dei vichinghi, paesaggi nordici, corazze ed elmi non proprio fedeli. Poi ho capito, lui doveva rendere comprensibile ai giovani un componimento di 3mila anni fa, e mi sono sentito suo fratello in questa operazione che ha portato avanti in maniera così abile”.

Secondo Alberto Angela, Nolan è stato “bravissimo a tradurre un testo antichissimo in qualcosa di comprensibile a tutti e, in particolare, ai giovani”.

In un altro passaggio del suo intervento, il divulgatore ha scritto: “Questo film mi rende felice per un motivo semplice. Per una volta la sceneggiatura non nasce da un ufficio marketing, ma da un testo di 3mila anni fa ed è proprio questo a conquistare i giovani più di ogni strategia di comunicazione”.

La scena più bella de L’Odissea di Nolan secondo Alberto Angela

Alberto Angela si è detto “divertito” da “alcuni riferimenti pop”, come “l’Agamennone che sembra uscito da Batman, Ulisse sulla zattera che ricorda Cast Away con Tom Hanks, gli zombie nella scena dell’Ade“.

Proprio quest’ultima scena, ha sottolineato il divulgatore, è “forse la più bella del film“.

Alberto Angela e la scelta del cast de L’Odissea di Nolan

Alberto Angela ha ricordato di aver intervistato Christopher Nolan e Matt Damon per parlare del film L’Odissea.

A questo proposito ha spiegato: “Parlando con Nolan ho capito la logica del cast: scegliere attori già riconoscibili per rendere subito comprensibili i personaggi, anche ai giovani che magari non conoscono a memoria l’epica omerica. Charlize Theron è Calypso, Zendaya è Atena. Matt Damon, nell’intervista, si è rivelato umile, disponibile, empatico: uno con cui faresti serate di risate”.

La trasformazione di Matt Damon per il film L’Odissea

Ad Alberto Angela, Matt Damon aveva confessato che L’Odissea è stato “il film più fisico e più difficile mai realizzato” da lui nella sua lunga carriera.

Lo stesso attore, ospite del podcast Happy Sad Confused, ha raccontato alcuni retroscena sulla sua trasformazione fisica per interpretare Ulisse nel film L’Odissea.

Le sue parole: “Ero in ottima forma. Ho perso molto peso. (Nolan, ndr) mi voleva magro ma forte. Anche a causa di un’altra cosa che ho concordato con il mio medico, ho smesso di mangiare glutine. Prima pesavo tra gli 84 e i 90 kg e ho girato tutto il film a 76 chili. Non pesavo così poco dai tempi del liceo. Ci sono voluti molto allenamento e una dieta molto rigida”.