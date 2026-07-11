Alberto Angela intervista Christopher Nolan e Matt Damon sul film Odissea: "Il più difficile mai fatto"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Alberto Angela apre la nuova stagione di Noos su Rai1 intervistando Christopher Nolan e Matt Damon per il film “Odissea“, al cinema dal 16 luglio. Il conduttore racconta retroscena delle riprese, definite da Damon le più difficili della carriera, e le location scelte, come l’italiana Favignana. Girato interamente in IMAX 70mm, il film ha l’obiettivo ambizioso di raggiungere il miliardo di dollari al botteghino.

Alberto Angela, intervista “boom” per Noos

Alberto Angela riparte con “Noos – L’avventura della conoscenza” e lo fa con un colpo giornalistico non da poco: la nuova stagione, in onda da domenica 12 luglio in prima serata su Rai1 per cinque puntate, si apre con due ospiti d’eccezione.

Si tratta del regista Christopher Nolan e dell’attore Matt Damon, protagonisti dell’attesissimo kolossal “Odissea” al cinema dal 16 luglio.

ANSA

In un’intervista concessa all’Ansa, Angela ha raccontato come è nata l’idea: intervistare Nolan proprio in anticipazione dell’uscita del film, per raccontarne la genesi insieme al resto dei contenuti del programma.

I retroscena con Nolan e Damon

Angela ha rivelato alcuni retroscena delle riprese, definite dall’attore protagonista come le più impegnative della sua carriera. “Matt Damon ha confessato che questo è il film più fisico, più difficile che ha mai realizzato nella sua lunga carriera” ha raccontato il conduttore.

Angela ha spiegato che le riprese si sono svolte “tra mare e terra, in luoghi abbastanza impervi che attraversano diversi continenti”, inclusa l’Italia. Il conduttore ha citato in particolare l’entusiasmo del cast per Favignana, una delle location siciliane del film.

Anche Nolan, in base a quanto ha anticipato Angela, avrebbe spiegato la propria filosofia dietro al progetto: portare un testo di tremila anni fa vicino al pubblico di oggi, un obiettivo che il conduttore Rai ha messo in parallelo con il lavoro fatto con il suo libro su Giulio Cesare, edito da Mondadori.

Le novità di “Odissea”

“Odissea” arriva nelle sale italiane il 16 luglio e vanta un cast corale che include, oltre a Damon, Tom Holland e Zendaya.

È inoltre il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX 70mm, una scelta tecnica che punta a un’esperienza visiva senza precedenti e che, secondo gli analisti del settore, potrebbe spingere il film verso il miliardo di dollari di incasso globale, replicando o superando i risultati dei precedenti lavori del regista britannico.