Alberto Belli Paci figlio di Liliana Segre entra in Forza Italia "rinnegando" la sinistra dopo Ds, Sel e LeU

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Alberto Belli Paci, primo figlio di Liliana Segre, ha ufficializzato di aver ricevuto da Antonio Tajani la tessera di Forza Italia. Già vicino al partito dal 2024, si definisce “un liberale” e non esclude, nè conferma una prossima candidatura.

Perché Alberto Belli Paci ha scelto Forza Italia

In un’intervista al Corriere della Sera Alberto Belli Paci ha spiegato i motivi della sua scelta.

Dopo aver contribuito alla fondazione del Terzo Polo, “ho deciso di sposare il progetto” del partito di cui è tesserato.

IPA Liliana Segre, madre di Alberto Belli Paci, ad un evento pubblico

Il figlio di Liliana Segre non è del tutto estraneo a politica e attivismo, cura il progetto Rondine, la cittadella della pace di Arezzo.

Una papabile candidatura come parlamentare in quota Forza Italia, la definisce “prematura”.

Allo stesso si dichiara a “disposizione del partito”.

La reazione di Liliana Segre

A cosa fatte ha comunicato la sua scelta alla madre, senatrice a vita e superstite dell’Olocausto.

Alberto Belli Paci ha spiegato, sempre al Corriere della Sera, di aver detto a Liliana Segre di essersi tesserato con Forza Italia “come farebbe qualsiasi figlio”.

Incassata la carica della senatrice con un “vai, sei grande”, non ha approfondito con lei anche l’aspetto politico della sua decisione.

Alberto Belli Paci ha sottolineato, infatti, che non c’è stato alcun commento politico da parte della madre.

In famiglia ci sono posizioni diverse, ad esempio il fratello guarda al campo progressista “è un socialdemocratico”.

Infine una riflessione sulla sinistra definita “antisemita” e per il clima intollerabile contro Israele “si accusano gli ebrei per le scelte del governo Netanyahu ed è intollerabile”

La posizione del fratello Luciano

Luciano Belli Paci, fratello di Alberto, aveva condannato quanto accaduto a Emanuele Fiano a cui era stato impedito di parlare a un convegno a Ca’ Foscari sulle “Voci per la pace’.

Il figlio di Liliana Segre fa parte dell’associazione Sinistra per Israele e come riportato all’Ansa non era d’accordo con quanto successo “c’è stata troppa tolleranza verso gli intolleranti. È una vergogna, come è una vergogna il fatto che ogni iniziativa che svolgiamo come Sinistra per Israele la facciamo blindati con uno schieramento di forze dell’ordine almeno da due anni”.

Alberto Belli Paci ha parlato anche di un clima e spirito della guerra e che nessuno parla più di pace “le bandiere della pace sono sparite dalle manifestazioni”.