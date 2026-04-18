Alberto Filippi ex senatore Lega sequestrato e rapinato in villa a Vicenza, bottino da 3 milioni di euro

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’ex senatore leghista Alberto Filippi è stato rapinato nella propria abitazione. Un gruppo di quattro rapinatori è entrato nella sua villa di Arcugnano, a Vicenza, e lo ha tenuto sotto sequestro per circa un’ora. Nella serata, secondo le prime ricostruzioni, sono entrati armati di pistola e incappucciati nell’abitazione dove erano presenti anche la moglie e le figlie piccole dell’imprenditore. Il bottino, ancora da quantificare, si aggirerebbe intorno ad alcuni milioni di euro.

Rapina in casa

Alberto Filippi, ex senatore della Lega, è stato rapinato nella propria abitazione. Mentre rientrava, intorno alle 23 di venerdì sera, un gruppo di quattro ladri è sbucato fuori dai cespugli, armati di pistola e incappucciati.

Secondo il racconto di Filippi, hanno picchiato l’uomo e lo hanno costretto all’interno dell’abitazione dove erano presenti anche la moglie e le figlie piccole. Una volta dentro, hanno separato la donna e le bambine dall’imprenditore, portandolo in un’altra stanza.

ANSA

Qui è iniziato il furto di diversi beni, dagli orologi alle borse. L’uomo è stato tenuto sotto sequestro per circa un’ora all’interno della sua villa di Arcugnano, a Vicenza.

Il bottino

Non è stato ancora possibile quantificare con precisione il bottino della rapina in villa, ma secondo una prima stima si parla di alcuni milioni di euro. Il Giornale di Vicenza specifica circa 3 milioni di euro.

All’interno della somma figurano alcuni orologi di valore (non è stato specificato il marchio) e delle borse di lusso. Insieme a questi, anche una quantità di contanti definita in alcune centinaia di migliaia di euro secondo TGCOM24.

In un frame del video delle telecamere di videosorveglianza della villa, si vedono i ladri fuggire con diversi sacchi con all’interno il bottino del furto in villa.

Chi è Alberto Filippi?

Alberto Filippi è un ex senatore, politico italiano e imprenditore. Si è iscritto alla Lega Nord nel 1994 ed è diventato nello stesso anno assessore all’Urbanistica, all’Ecologia e all’Ambiente nel comune di Arcugnano, in provincia di Vicenza.

Nel 1997 è stato eletto consigliere provinciale proprio a Vicenza e nel 2006 iniziò invece la sua carriera come deputato. Diventa capogruppo in Commissione Finanze e nello stesso anno in Quinta Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione.

Nel 2011 viene poi espulso dal partito. Dietro all’addio definitivo ci fu l’inchiesta sulle sponsorizzazioni all’Arzignano Grifo. Filippi si difese parlando di calunnie e bugie e l’allontanamento venne descritto dallo stesso come una “vendetta”. Infatti, i fatti contestati risalivano al 2006, quando non era ancora sceso in politica, e riguardavano delle sponsorizzazioni fatte dal suo gruppo, l’Unichimica, alla squadra di calcio di Arzignano.