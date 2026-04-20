Alberto Filippi racconta la rapina a Vicenza, il video dei ladri: "Mia moglie ha difeso le bimbe, è forte"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Alberto Filippi, ex senatore della Lega e imprenditore nel settore chimico, ha raccontato la rapina in villa subita a Vicenza. I ladri lo hanno colpito più volte e hanno strattonato anche la moglie, che però ha difeso le bambine. Filippi ha detto: “Lei è stata bravissima perché ha reagito dicendo ‘Prendete tutto quello che volete ma io non mi allontano dalle bambine'”. I rapinatori sono stati ripresi in un video.

Il racconto di Alberto Filippi sulla rapina a Vicenza

Ospite in collegamento della trasmissione Mediaset Mattino 5, Alberto Filippi ha rivelato nuovi dettagli sulla rapina in villa subita nella serata di venerdì 17 aprile a Vicenza.

Il suo intervento è iniziato così: “Spero attraverso questo mio intervento di sensibilizzare su quella che ormai è una situazione che preoccupa tanti padri e madri di famiglia e sta diventando insostenibile”.

ANSA

Il racconto di Filippi su quella sera: “Sono arrivato verso le 23 a casa dopo una cena. Sceso dalla macchina, ho sentito un colpo fortissimo alla schiena. Mi hanno gettato in terra. Avevo il telefono in mano e la prima reazione è stata quella di tentare di avvisare mia moglie. Ho sentito poi dei grossi colpi, hanno iniziato a darmi pugni nella testa e mi hanno preso il telefonino. Si è avvicinato uno davanti a me, ha armato la pistola e me l’ha puntata in mezzo agli occhi. A quel punto ho dovuto accompagnarli all’entrata dell’abitazione e aprire la porta”.

Una volta dentro la villa, i ladri hanno preso il resto della famiglia e li hanno messi in un’altra stanza.

L’ex senatore ha raccontato ancora: “Inizialmente volevano portarmi al piano superiore, dove c’era la mia famiglia nella stanza da letto. Dopo, invece, mi hanno affidato a uno di loro, che aveva un lungo cacciavite. Me lo puntava allo stomaco e mi teneva per il collo, continuando a dirmi di stare zitto”.

Ancora Filippi: “Quando mi hanno preso ho cercato di aprire un dialogo per non spaventare le bambine. Questa persona poi mi ha vietato di parlare e di muovermi”.

Il racconto dell’imprenditore è proseguito: “Hanno strattonato mia moglie, lei è stata bravissima perché ha reagito dicendo ‘Prendete tutto quello che volete ma io non mi allontano dalle bambine’. Le bambine non sono ancora tornate a scuola, la prima notte non hanno dormito, la seconda metà notte. Da ieri si sono riprese bene, sono forti. Mia moglie è fortissima, è stata lucida. Non hanno mai avuto momenti di panico”.

I ladri della rapina ad Alberto Filippi ripresi in un video

Un video mostra quattro rapinatori che entrano nella villa di Alberto Filippi, tenendolo bloccato.

Al Corriere della Sera, Filippi ha dichiarato a tal proposito: “Le immagini sono un punto di partenza, ma sono anche il meno”.

L’ex senatore della Lega ha spiegato: “Pensavo che con i volti coperti i rapinatori si fossero protetti e la faccenda fosse chiusa, ma sono emersi dettagli a cui non avevo fatto caso. Ci sono stati sopralluoghi, rilievi e prelievi di alcune cose per verificare il dna. Il materiale su cui lavorare non è poco“.

Le parole di Filippi su extracomunitari e legittima difesa

Sempre al Corriere della Sera, Alberto Filippi ha riferito: “Chi mi è entrato in casa parlava con un accento dell’est Europa“.

Poi ha dichiarato: “Dopo questa esperienza ho rafforzato le mie convinzioni sulla certezza della pena e sulla necessità di controllare l’immigrazione ed espellere gli extracomunitari che delinquono“.

Sulla legittima difesa, l’ex senatore della Lega ha detto: “Dev’essere tra i 10 comandamenti di un paese civile. Se uno ha coraggio ed è capace ha il diritto e dovere di difendersi in casa propria”. Ma poi ha aggiunto: “Ho il porto d’armi e consegnerò la mia pistola ai Carabinieri. Non voglio più tenerla. Se venerdì notte l’avessi usata sarebbe potuta andare peggio a me e alla mia famiglia”.