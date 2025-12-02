Alberto Genovese in carcere per violenza sessuale guadagna 90 milioni di euro grazie a Prima Assicurazioni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Alberto Genovese ha ricevuto un assegno da 89,7 milioni di euro in carcere. Il fondatore di Facile.it sta scontando la pena per abusi e violenze connesse alla vicenda di Terrazza Sentimento. Il processo di cessione di Prima Assicurazioni, iniziato nel novembre 2020, ha portato in tasca del condannato e imprenditore il maxi assegno. Ora Prima Assicurazioni passerà definitivamente al gruppo AXA, che ha acquisito il 51% del capitale sociale.

Alberto Genovese guadagna 90 milioni di euro

Alberto Genovese ha incassato un maxi assegno da 90 milioni di euro. L’uomo, condannato per abusi e violenze sessuali, sta scontando la pena in carcere. Questo non gli ha impedito di ottenere una parte della somma dell’operazione di acquisizione di Prima Assicurazioni da parte del gruppo AXA.

Infatti, l’accordo tra soci prevedeva per l’ex manager una clausola legata all’uscita dalla società e alla vendita delle quote. Così ha incassato ben 89,7 milioni di euro dopo il perfezionamento della cessione di una delle aziende da lui fondate.

Le imprese che ha fondato: Facile.it e Prima Assicurazioni

Alberto Genovese, nato a Napoli il 28 maggio 1977, è stato un imprenditore italiano di successo. È stato addirittura definito “re delle start-up” per via dei due suoi più grandi successi.

È infatti il fondatore del sito Facile.it e di Prima Assicurazioni. Dopo la laurea in Economia Aziendale all’Università Bocconi, Genovese ha lavorato presso Goldman Sachs, McKinsey & Company ed eBay. Sarebbe proprio grazie all’esperienza su eBay che a Genovese viene l’idea per Facile.it, un comparatore di prodotti assicurativi e finanziari.

Dopo aver ceduto Facile.it, Genovese fonda Prima Assicurazioni, l’agenzia assicurativa. Prima della vicenda giudiziaria si era impegnato su altri progetti, ma non altrettanto di successo come i due citati. Troviamo per esempio un sito per rivendere le auto usate o la versione in altre lingue di Facile.it.

La vicenda di Terrazza Sentimento e la condanna

Le vicende giudiziarie di Alberto Genovese sono almeno due: da una parte l’accusa di evasione fiscale per 4,3 milioni di euro, per la quale ha patteggiato una pena di 10 mesi di reclusione e una multa di 75.000 euro, e dall’altra il caso della condanna per violenza sessuale. Anzi, sarebbe corretto dire “casi”.

A febbraio 2024 è stato infatti condannato a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni di carcere per due casi di violenza sessuale. Genovese avrebbe usato droghe su due modelle per aggredirle. Per l’altro processo, ci sarebbero altre due ragazze a denunciare di essere state drogate e abusate dall’ex imprenditore.

La vicenda prende il nome di “Terrazza Sentimento” (diventato il titolo della serie televisiva che racconta la vicenda) perché sarebbe il luogo, cioè il superattico con vista Duomo a Milano, nel quale si sono consumate le violenze.

Quando dovrebbe uscire

Alberto Genovese è stato in passato sul punto di uscire dal carcere. I suoi legali nel 2023 avevano richiesto un percorso di terapia per la dipendenza da sostanze, in altre parole un’alternativa alla detenzione.

I giudici avevano confermato la detenzione a Bollate e nel 2024 è arrivata la condanna definitiva a 6 anni e 11 mesi. In carcere dal 2020, il prossimo anno dovrebbe aver finito di scontare i 6 anni della prima condanna, ma potrebbero esserci nuovi sviluppi.