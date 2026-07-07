Alberto Genovese lancia la nuova startup "Laura", è in semilibertà dopo la condanna per violenza sessuale

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’imprenditore Alberto Genovese ha lanciato la nuova startup insurtech Laura.it, pur trovandosi in regime di semilibertà dopo la condanna definitiva per violenza sessuale. Il progetto, guidato dall’amministratore delegato Sebastiano Cappa e strutturato legalmente dallo studio Orrick, ha già convinto il mercato raccogliendo 8,5 milioni di euro sulla base di un valuation cap di 40 milioni di euro.

Il ritorno di Alberto Genovese con la startup Laura

L’imprenditore milanese Alberto Genovese ha lanciato la nuova startup insurtech Laura.it, segnando il suo ritorno nel mercato del venture capital italiano. La notizia, anticipata dal quotidiano La Stampa, rivela che l’ex fondatore di Facile.it e Prima Assicurazioni è la mente strategica dietro questa piattaforma digitale dedicata al settore delle polizze RC Auto.

La particolarità dell’operazione risiede nello status giuridico del fondatore, che sta attualmente usufruendo del regime di semilibertà concesso dal Tribunale di sorveglianza di Milano il 16 aprile 2026.

ANSA

Il nome scelto per il progetto imprenditoriale è un esplicito omaggio alla sorella dell’investitore. Laura è infatti l’avvocata specializzata in diritto di famiglia che gli è rimasta accanto fin dall’arresto e con la quale ha costituito la “Fondazione Laura e Alberto Genovese”.

Il peso economico della condanna per violenza sessuale

Il progetto arriva in una fase complessa della vita del fondatore, che sconta una condanna definitiva a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni di reclusione per i reati commessi nel noto caso di “Terrazza Sentimento”. Genovese trascorre le ore diurne lavorando e svolgendo attività di volontariato sul territorio, con l’obbligo tassativo di rientrare in carcere ogni sera.

Nonostante il gravissimo precedente penale e il crollo dell’immagine pubblica dell’ideatore, il mercato finanziario ha risposto con una fiducia immediata e senza precedenti per il panorama tecnologico italiano.

Laura.it è stata costituita raccogliendo un capitale iniziale già sottoscritto pari a 8,5 milioni di euro. Di questi investimenti, ben 6 milioni di euro sono arrivati tramite la sottoscrizione di accordi finanziari di tipo S.A.F.E. (Simple Agreement for Future Equity).

Una valuation cap da 40 milioni

Il dato finanziario più eclatante emerso dalle indiscrezioni di borsa riguarda le garanzie poste dagli investitori sul track record del creatore della piattaforma. I contratti di finanziamento sono stati siglati fissando un valuation cap a quota 40 milioni di euro, equiparando di fatto la neonata startup a una compagnia già solida sul mercato prima ancora che il prodotto venga effettivamente lanciato.

Dal punto di vista formale, il nome di Alberto Genovese non compare all’interno dei quadri societari ufficiali o negli organi di amministrazione.

La gestione operativa e la guida della società in qualità di Amministratore Delegato sono state affidate a Sebastiano Cappa, manager di comprovata esperienza nel settore digitale e già co-fondatore di Moovenda ed Helbiz. Al team si aggiunge Federico Travella, fondatore del venture builder Novity, mentre l’intera impalcatura societaria e legale della startup è stata curata dallo studio internazionale Orrick.