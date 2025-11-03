Alberto Genovese torna su Netflix con la serie "Terrazza Sentimento" tre anni dopo l'arresto: la storia vera

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La serie Netflix “Terrazza Sentimento” racconta la storia vera di Alberto Genovese, ex imprenditore milanese arrestato nel 2020. Attraverso ricostruzioni digitali e testimonianze, la docu-serie esplora il mondo dei festini nell’attico “Terrazza Sentimento” e il crollo di una figura simbolo dell’era tech, tra eccessi, violenza e perdita del limite.

Alberto Genovese e la nuova serie Netflix “Terrazza Sentimento”

Debutta mercoledì 5 novembre su Netflix “Terrazza Sentimento”, la docu-serie che ricostruisce la storia vera di Alberto Genovese, imprenditore del digitale arrestato nel 2020 per violenza sessuale e spaccio di stupefacenti.

La produzione, in tre episodi, è ideata e scritta da Alessandro Garramone con Davide Bandiera e Annalisa Reggi e diretta da Nicola Prosatore. La serie mostra il percorso di ascesa e caduta del fondatore di Facile.it, simbolo di una Milano tecnologica e brillante, poi travolto da accuse che ne hanno segnato la fine pubblica.

IPA In uscita su Netflix una docu-serie sulla storia vera di Alberto Genovese, intitolata “Terrazza Sentimento”

Genovese è stato condannato in via definitiva a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni per due casi di violenza sessuale — uno avvenuto nell’attico milanese, l’altro a Ibiza — oltre che per detenzione e cessione di droga. Oggi partecipa a un programma di giustizia riparativa come volontario presso un centro per donne vittime di violenza.

Il significato di “Terrazza Sentimento”

“Terrazza Sentimento”, che prende il nome dal superattico di via San Pietro all’Orto con vista sul Duomo, è il luogo simbolo della vicenda Genovese. Lì si sarebbero svolte le feste che portarono all’arresto dell’imprenditore.

Come spiega Garramone al Corriere, Milano diventa coprotagonista del racconto: una città “con una carica batterica enorme”, dove durante il periodo del Covid si sono allentate le difese e l’euforia ha superato la misura.

Sul piano formale, la docu-serie Netflix adotta un approccio inedito. Le scene ambientate nell’attico sono state ricostruite digitalmente grazie all’intelligenza artificiale, sulla base degli atti giudiziari e senza utilizzare filmati originali. “Ci serviva far capire, non mostrare”, afferma Garramone. Nella serie compare anche Giuseppe Guastella, cronista del Corriere della Sera che seguì il caso fin dall’inizio.

La storia vera dietro la serie Netflix su Alberto Genovese

Uno dei punti centrali della serie è la rappresentazione delle vittime. “Allora furono giudicate duramente, quasi colpevoli – spiega Garramone – Ma erano la parte fragile di quella storia”. La narrazione le restituisce come persone, non solo come figure della cronaca.

La psicoterapeuta Stefania Andreoli, intervistata nella serie, sottolinea che non ci sono attenuanti possibili: il racconto espone la violenza e il contesto che la rese possibile.

“Terrazza Sentimento” non è, precisano gli autori, una biografia autorizzata, ma il ritratto di un uomo e di un mondo in crisi di valori, dove il successo, l’abuso e la perdita del limite diventano facce della stessa realtà, con l’ultimo fotogramma che mostra Genovese tre anni dopo, seduto davanti alla telecamera, quasi irriconoscibile.