Alberto Giusti giura davanti a Mattarella al Quirinale, è il nuovo giudice della Corte Costituzionale
Alberto Giusti giura come nuovo giudice costituzionale: cerimonia al Quirinale con Mattarella e autorità.
Alberto Giusti ha giurato fedeltà alla Repubblica davanti al presidente Sergio Mattarella, assumendo ufficialmente le funzioni di giudice della Corte Costituzionale. Eletto dalla Corte di Cassazione il 26 ottobre, Giusti prende il posto di Giovanni Amoroso. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio al Palazzo del Quirinale, alla presenza dei presidenti del Senato Ignazio La Russa, della Camera Lorenzo Fontana e della Consulta Francesco Viganò, del ministro della Giustizia Carlo Nordio, dei giudici costituzionali in carica ed emeriti e di altre autorità dello Stato.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.