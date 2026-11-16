Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Alberto Giusti ha giurato fedeltà alla Repubblica davanti al presidente Sergio Mattarella, assumendo ufficialmente le funzioni di giudice della Corte Costituzionale. Eletto dalla Corte di Cassazione il 26 ottobre, Giusti prende il posto di Giovanni Amoroso. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio al Palazzo del Quirinale, alla presenza dei presidenti del Senato Ignazio La Russa, della Camera Lorenzo Fontana e della Consulta Francesco Viganò, del ministro della Giustizia Carlo Nordio, dei giudici costituzionali in carica ed emeriti e di altre autorità dello Stato.