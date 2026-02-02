Alberto ha vinto 100 mila euro a Chi vuol essere milionario, il farmacista di Trecate si ferma su Dostoevskij

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Alberto, giovane classe 1991 residente in provincia di Novara dove gestisce insieme alla famiglia una farmacia di Trecate, ha vinto la nona puntata di Chi vuol essere milionario, incassando 100mila euro. La sua scalata al milione si è interrotta su una domanda letteraria. Gerry Scotti ha celebrato con entusiasmo il trionfo del concorrente, descrivendo il suo cammino nel quiz show come “brillante e interessante”.

Chi vuol essere milionario, Gerry Scotti entusiasta del vincitore Alberto

“Il vincitore di questa sera con 100mila euro è Alberto. Sei stato brillante e interessante. Hai avuto rispetto del tuo avversario, che forse non ha approfittato fino in fondo delle armi che aveva. Tu invece hai usato tutto ciò che avevi. Ti meriti questi 100mila euro“, ha dichiarato Scotti, rivolgendosi al 34enne, fresco di vittoria nella puntata trasmessa su Canale 5 domenica 1 febbraio.

Come al solito, la puntata si è aperta con dieci aspiranti concorrenti che si sono cimentati nelle qualifiche (Q1, Q2 e Q3), dalle quali è emerso il terzetto che ha tentato la scalata al milione. A raggiungere la fase finale sono stati Luigi, Alberto e Michael.

La scalata di Alberto si ferma su Fëdor Dostoevskij

Alberto, accompagnato dall’amico ingegnere Mattia, ha fissato il suo traguardo alla sesta domanda, ossia a quota 100mila euro. In un amen, ha raggiunto il quesito da 30mila euro. “Tanto di cappello – ha esclamato Gerry Scotti – ci sta spiegando tutto lui, bravissimo”.

Alla quinta domanda da 70mila euro, cioè quale ricetta è stata più cercata su Google in Italia nel 2025, c’è stato un momento di impasse. “Non la so”, ha ammesso candidamente il concorrente che ha usato il 50:50, dando poi la soluzione corretta: il casatiello napoletano.

“Veloce, bravo, sveglio. Il classico concorrente essenziale, quelli che piacciono a me. Sei il concorrente ideale del mio programma“, ha detto Scotti, sempre più entusiasta del percorso del 34enne.

Ha poi centrato la risposta alla sesta domanda sull’origine del nome dei Pinguini Tattici Nucleari ispirato a una birra scozzese, raggiungendo il traguardo prefissato. Ha poi superato il quesito da 150mila euro sull’ispirazione de La persistenza della memoria di Dalí, arrivando al quesito da 200mila euro.

“Nessun progresso, nessuna rivoluzione, nessuna guerra, potrà mai valere una singola lacrima di un bambino”, è una citazione attribuita a…” Queste le 4 opzioni: Lev Tolstoj, Fëdor Dostoevskij, John Lennon, Hannah Arendt.

Alberto ha riflettuto, escludendo i due autori russi. Ha poi chiesto un parere all’amico Mattia, che ha tentato di orientarlo sulle opzioni che aveva scartato, ossia Dostoevsky o Tolstoj. Alla fine il farmacista ha deciso di testa sua, “accendendo” il nome del cantante dei Beatles e sbagliando. L’opzione corretta era Dostoevskij. La sua scalata si è quindi fermata.

Le partite di Michael e Luigi

Michael, ingegnere aerospaziale e program manager in una grande industria italiana del settore, ha fissato il suo traguardo a 150mila euro.

Il suo cammino si è arrestato alla quinta domanda, in cui è stato chiesto quale sia il combustibile che alimenta la fiaccola olimpica (Bio GPL).

Luigi, giornalista in pensione, ha posto l’asticella a quota 100mila euro.

La sua scalata si è però fermata alla sesta domanda, quella sul brano cantato da Laura Pausini a tre anni (Ramaya di Afric Simone).

Lavoro e passioni del campione Alberto

Alberto è nato nel 1991 e risiede in provincia di Novara dove gestisce la farmacia di famiglia con la madre Piera.

Ha una relazione con Silvia e pratica la corsa a livello amatoriale. In passato è stato istruttore di crossfit. Ha una grande ammirazione per le opere di Tiziano Terzani, da lui stesso definito il suo “maestro laico”.

Chi ha vinto le puntate della stagione 2025/2026: tutti i campioni e gli incassi

Di seguito l’elenco di tutti i campioni dell’edizione in corso e delle vincite ottenute:

Prima puntata, 7 dicembre: Filippo (100mila euro)

Seconda puntata, 14 dicembre: Vittoria (1 milione euro)

Terza puntata, 21 dicembre: Federico (150mila euro)

Quarta puntata, 28 dicembre: Antonio (150mila euro)

Quinta puntata, 4 gennaio: Claudio (150mila euro)

Sesta puntata, 11 gennaio: Andrea (150mila euro)

Settima puntata, 18 gennaio: Luigi (70mila euro)

Ottava puntata, 25 gennaio: Riccardo (150mila euro)

Nona puntata, 1 febbraio: Alberto (100mila euro)