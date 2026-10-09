Alberto Nerazzini ex inviato di Report attacca Sigfrido Ranucci, "tono da mafiosetto, non ti permettere"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Scontro aperto tra l’ex inviato di Report Alberto Nerazzini e Sigfrido Ranucci, con il primo che ha accusato l’ex conduttore di aver censurato tre sue inchieste nel corso degli anni e ne ha criticato duramente il linguaggio, definendolo un “mix di insinuazione, mafiosità e falsità”. Ranucci ha parlato però di decisioni editoriali e legali legittime, citando anche presunte collette svolte dalla redazione in favore del collega dopo un furto subito nel 2013, episodio smentito da Nerazzini che ha minacciato azioni legali.

Scontro tra Alberto Nerazzini e Sigfrido Ranucci

Un nuovo scontro riguardante Report è esploso dopo l’estrapolazione di alcuni passaggi dell’intervento dell’ex inviato Alberto Nerazzini al festival DIG di Modena, rilanciati dal programma Filorosso su Rai 3.

Nel corso del dibattito, l’ex inviato ha affermato che Sigfrido Ranucci avrebbe bloccato la messa in onda di tre sue inchieste quando lavorava per il programma.

ANSA

Di fronte alla replica social del conduttore, che ha sostenuto di aver rifiutato solo un servizio su una palazzina milanese già pagato dalla Rai e di aver modificato un’altra inchiesta sugli istituti religiosi per evitare errori giuridici, Nerazzini ha controbattuto duramente via Facebook, definendo le ricostruzioni di Ranucci “false e diffamatorie” e annunciando querele.

Il furto del 2013

A far salire ulteriormente la tensione è stato il riferimento di Ranucci a una “colletta” organizzata in passato dalla redazione per riacquistare ad Alberto Nerazzini la strumentazione di lavoro sottratta durante una rapina.

L’episodio citato risale al luglio 2013, quando l’ex inviato fu vittima di un furto anomalo nella sua casa sui colli bolognesi, in cui gli furono sottratti cinque computer e due telecamere per un valore di quasi 40mila euro, mentre gli altri oggetti di valore non vennero toccati.

All’epoca, Milena Gabanelli definì il fatto una chiara “intimidazione per impedire di lavorare”. Nerazzini ha smentito seccamente l’ipotesi della raccolta fondi interna, invitando Ranucci a non fare illazioni: “Non ti permettere, caro Sigfrido, di sparlare a vanvera su vicende dolorosissime e feroci che hanno colpito la mia vita professionale e personale. Non ci fu mai alcuna colletta”.

L’addio definitivo a Report nel 2018

I contrasti tra queste due figure del giornalismo televisivo affondano le radici nell’uscita definitiva di Nerazzini dalla trasmissione, maturata a cavallo tra il 2014 e il 2018.

Già nel dicembre 2018, l’ex inviato aveva ufficializzato sui propri canali social la rottura con il programma condotto da Ranucci, spiegando che “non ci sono le condizioni” per proseguire e che “qualcuno ha voluto che non ci fossero”.

A distanza di anni, Nerazzini ha ribadito di essere stato l’unico giornalista ad essersi dimesso due volte nella storia della trasmissione, attribuendo la scelta a insanabili “ragioni gravi, etiche e deontologiche” e parlando della necessità di tutelare l’indipendenza dell’informazione e il diritto di critica anche nei confronti delle redazioni più emblematiche del servizio pubblico.