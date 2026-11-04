Alberto Ravagnani parla dopo l'intervista a BellaMa’ con Pierluigi Diaco: "Attacco violento e scorretto"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Alberto Ravagnani rompe il silenzio dopo l’intervista di Pierluigi Diaco a “BellaMa‘”, in cui gli è stato chiesto se fosse attratto da uomini o donne. Per l’ex sacerdote, oggi concorrente di “Ballando con le stelle”, è stato un attacco violento e scorretto. Milly Carlucci parla di episodio inaccettabile, il caso divide il CdA Rai e arriva in Vigilanza.

L’intervista a “Bella Mà” di Pierluigi Diaco

Il giorno dopo la bufera, Alberto Ravagnani ha scelto parole nette per descrivere quello che gli è successo nello studio di “BellaMa’“. L’ex sacerdote milanese, 33 anni, in gara a “Ballando con le stelle” su Rai1, ha parlato di “attacco violento e scorretto”, affermando di non essersi aspettato un confronto del genere.

L’ospitata è andata in onda martedì 3 novembre nel pomeriggio di Rai2. Ravagnani era in studio con la sua insegnante di ballo e credeva di dover parlare del talent di Milly Carlucci, del libro autobiografico “La scelta” e del suo addio al sacerdozio. Pierluigi Diaco è passato invece quasi subito alla sua vita intima: “Sei attratto dagli uomini o dalle donne?” Ravagnani, chiaramente spiazzato, ha risposto: “Sono attratto dalle donne, però è una domanda che non ha un appoggio”.

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Diaco ha continuato a incalzarlo anche su eventuali esperienze dopo l’abbandono della tonaca. La sua tesi era che chi racconta pubblicamente la propria storia, anche in un libro, non può poi tirarsi indietro. Durante lo scambio gli ha detto: “Non ti faccio venire qui a fare la passerella di Ballando con le Stelle” e “non ci prendere in giro”. A un certo punto Ravagnani ha protestato: “Mi stai mettendo in difficoltà portandomi su un terreno dove chiunque qui sarebbe in difficoltà”.

La nota di Carlucci e il caso in Rai

Prima delle parole di Ravagnani a Fanpage, la conduttrice e gli autori di “Ballando” hanno diffuso una nota, firmata anche da Carlucci, che definisce “inaccettabile quanto accaduto” senza nominare Diaco. La nota aggiunge: “Siamo felici di continuare insieme un percorso umano e artistico nel profondo rispetto della persona”. Secondo alcune indiscrezioni, il programma avrebbe vietato ai suoi concorrenti di andare ancora ospiti a “BellaMa'”, ma la decisione non è stata ufficializzata.

I vertici Rai sono divisi. La consigliera Federica Frangi ha parlato di polemiche “francamente sproporzionate” mentre i colleghi Alessandro Di Majo, Roberto Natale e Davide Di Pietro hanno sostenuto che è Diaco a “utilizzare modalità che rischiano di assumere i contorni dell’aggressione”. Il M5S in Vigilanza Rai ha chiesto “scuse pubbliche da parte di Diaco e di chi ha la responsabilità sul suo programma”. Lui per ora non ha commentato. Intanto, la seconda parte della trasmissione ha raggiunto il 7,5% di share.

Alberto Ravagnani e il ballo

Ravagnani ha dichiarato di aver sentito vicini Milly Carlucci e la squadra del programma, che per lui “non è solo un programma, ma è davvero una famiglia”. Ha risposto poi a chi lo accusa di essere arrivato in tv troppo presto. Prima di decidere, spiega, si è “nascosto nel segreto del mio cuore per un anno e mezzo abbondante”. Il ballo per lui non è un’occasione per guadagnare ma un bisogno personale: “Non sono una persona superficiale”. Sulla sua storia da prete aggiunge: “Io non rinnegherò mai il mio passato” ma “devo evolvere come persona”.

Sul caso è intervenuto anche don Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde di Caivano, con una lettera aperta all’ex confratello. Patriciello dice di aver sofferto guardando l’intervista: “Nessuno ha il diritto di umiliare il prossimo”. Per lui il disagio mostrato in diretta è un merito: “Il tuo imbarazzo ti fa onore”. Secondo il sacerdote, Ravagnani non è un traditore né un opportunista, ma un giovane che ora risponde solo alla propria coscienza. La lettera si chiude con un invito: “Tieniti stretta la tua dignità”.