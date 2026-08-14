Alberto Stasi e il ricordo di Chiara, la rivelazione di Antonio De Rensis: "Ne parla con delicatezza"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Antonio De Rensis ha rilasciato una lunga intervista al programma Zona Bianca in cui ha parlato del delitto di Garlasco e della difesa di Alberto Stasi. Tra i vari punti toccati, si è entrati anche un po’ più nel privato riguardo a come l’ex fidanzato di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco, parla di lei e di come ha reagito al carcere continuando a professarsi innocente.

Alberto Stasi e il ricordo di Chiara

All’epoca del delitto di Garlasco, Alberto Stasi era il fidanzato di Chiara Poggi ed è stato il primo a vedere il corpo della donna privo di vita. Nella prima inchiesta è stato imputato e arrestato per l’omicidio della ragazza, scontando diversi anni di carcere.

Attualmente uscito dal penitenziario e ai servizi sociali, l’uomo attende l’esito della nuova inchiesta in cui risulta indagato Andrea Sempio.

ANSA

All’avvocato Antonio De Rensis è stato chiesto come Alberto Stasi ha vissuto i momenti subito dopo l’accusa di essere stato l’autore del delitto di Garlasco.

Il legale ha detto che sicuramente la sua collega, che segue Stasi da più tempo, ha una capacità relazionale maggiore con il loro assistito.

In ogni caso “abbiamo parlato di cose personali nostre, quello che ho potuto percepire è sempre la delicatezza con cui lui parla di Chiara, quando ne parla”.

La permanenza di Stasi in carcere

Nel corso della trasmissione è stato mandato in onda anche un estratto di un’intervista di Alberto Stasi a Le Iene.

Il giovane ha ammesso che l’esperienza del carcere è stata tremenda ma di non essere distrutto proprio perché innocente.

“Io ho la leggerezza della coscienza che mi aiuta, è una risorsa per fare fronte alle difficoltà”, ha detto Stasi.

De Rensis ha commentato che si emoziona sempre quando vede questa intervista. “Ma le dirò di più – ha aggiunto il legale – chi frequenta le carceri sa perfettamente che i detenuti annusano le situazioni. Io credo che Alberto in carcere è stato rispettato anche per come si è comportato”.

“Alberto ha fatto riferimento a tutta la forza che aveva dentro per cercare di sopravvivere perché, quando tu ti proclami innocente davanti a un fatto così grave, devi cercare delle risorse dentro di te”.

Stasi e il rispetto per Chiara Poggi

In una vecchia intervista, mandata sempre in onda a Zona Bianca, poco tempo dopo il delitto di Garlasco, quando ancora si stavano svolgendo le indagini. Alberto Stasi era stato raggiunto in strada da diversi giornalisti.

Alla domanda su come stesse andando, il ragazzo aveva risposto “come vuole che vada? Io ho detto tutto quello che sapevo che poteva essere utile a loro per scoprire chi è stato”.

Un giornalista poi gli ha chiesto: “Sul fatto che qualcuno dice che non gli avrebbero creduto del tutto lei cosa pensa?”.

“Non so se mi hanno creduto, io ho detto tutto quello che sapevo”, ha risposto. Ai giornalisti che hanno continuato a fargli domande sull’indagine e su Chiara, infine il ragazzo aveva concluso la conversazione con una frase netta: “Dovreste avere rispetto per Chiara, e basta”.