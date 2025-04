Alberto Stasi e l'aperitivo nel primo giorno di semilibertà, quali sono le regole che deve rispettare

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Primo giorno di semilibertà per Alberto Stasi, l’ex fidanzato di Chiara Poggi condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Garlasco. Stasi ha festeggiato con un aperitivo nel bar della hall di un albergo a Milano con alcuni amici. Per lui, però, ci ancora alcune regole da rispettare: tra l’uscita al mattino e il rientro col buio, per esempio, può muoversi per l’intera provincia di Milano e frequentare chi vuole, ma non i pregiudicati.

Come è andato il primo giorno di semilibertà per Alberto Stasi

Alberto Stasi ha vissuto la prima sera di semilibertà dal 12 dicembre 2015, giorno in cui la Cassazione ha stabilito in via definitiva che fu lui il responsabile dell’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, condannandolo a 16 anni.

Come riporta La Repubblica, Stasi ha fatto aperitivo con un paio di amici nel bar della hall di un albergo milanese, decidendo accuratamente di evitare i locali tra corso Garibaldi e corso Como. “Meglio evitare – ha spiegato a chi lo accompagnava – tanto non sono un tipo da movida. Qualche giorno fa, mi ha fermato per strada un ragazzino. Mi fa: ‘bella zio, lo sapevo che non c’entravi niente. Possiamo fare un selfie?’. Capisco tutto, capisco la notorietà, ma meglio evitare. Per fortuna che tanti ragazzi di adesso non sanno cos’è successo 18 anni fa e non conoscono il mio volto”.

Fonte foto: ANSA

Alberto Stasi, in una foto del 2009.

Cosa può fare e cosa no Alberto Stasi in semilibertà

Alberto Stasi, detenuto al carcere di Bollate, tra l’uscita al mattino presto e il rientro col buio, può muoversi nell’intera provincia di Milano, scegliendo quale mezzo di trasporto utilizzare e chi frequentare (a eccezione di pregiudicati).

Con i colleghi di lavoro (è contabile in un’azienda che cura amministrazioni condominiali) il rapporto è sereno. Le sue parole riportate da La Repubblica: “Sono sempre stati discreti in questi anni. Sanno chi sono e cosa ho passato ma non vanno sull’argomento. Mi hanno fatto le congratulazioni quando è arrivata la notizia della semilibertà”.

Stasi non può tornare a Garlasco, nonostante la madre vive ancora lì (la incontra dai parenti). “Non ho nemmeno tutto questo interesse a tornarci” ha spiegato.

Cosa farà ora Alberto Stasi

Tra i propositi futuri di Alberto Stasi c’è l’idea di acquistare una casa in zona Milano.

Per quanto riguarda gli appuntamenti in calendario, ha detto: “Farò un salto alla pinacoteca di Brera, appena potrò, o farò un giro tra i padiglioni della Fiera di Rho, quando ci sarà un evento interessante, visto che passo di lì a prendere la metro ogni mattina”.