Alberto Stasi lascia il carcere e non tornerà a Garlasco, dove andrà a vivere per l'affidamento in prova
Dopo oltre 10 anni di reclusione a Bollate, il 41enne ottiene la misura alternativa che gli consentirà di non tornare più in carcere neanche per dormire
Alberto Stasi è pronto a lasciare definitivamente il carcere di Bollate. E probabilmente anche Garlasco. Dopo oltre dieci anni trascorsi in detenzione per la condanna definitiva a 16 anni nel processo per l’omicidio di Chiara Poggi, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali presentata dai suoi legali. C’è dunque il via libera formale, apparso come scontato anche dopo l’ok della Procura generale. Stasi non dovrà più rientrare in carcere nemmeno per la notte e potrà proseguire il percorso già iniziato con il lavoro esterno e la successiva semilibertà.
- Cosa ha deciso il Tribunale per Alberto Stasi
- Dove andrà a vivere Alberto Stasi dopo il carcere
- Perché Alberto Stasi ha ottenuto l'affidamento in prova
- La nuova vita di Alberto Stasi lontano da Garlasco
Cosa ha deciso il Tribunale per Alberto Stasi
La decisione del Tribunale non ha alcun collegamento con le nuove indagini aperte dalla Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, che vedono indagato Andrea Sempio. Si tratta invece di un beneficio previsto dall’ordinamento penitenziario per i detenuti ai quali resta da scontare una pena inferiore a quattro anni.
Il tutto è stato stabilito durante un’udienza organizzata in gran segreto venerdì 12 giugno presso il Palazzo di Giustizia di Milano. Il parere favorevole della Procura, dopo la camera di consiglio e il deposito del provvedimento, completano dunque il quadro dell’affidamento in prova di Alberto Stasi.
Un percorso naturale per chi, come lui, da oltre un anno per tutto il giorno poteva già restare fuori dal carcere per lavorare e coltivare affetti e interessi, seguendo ovviamente rigide prescrizioni.
Dove andrà a vivere Alberto Stasi dopo il carcere
Secondo le ricostruzioni mediatiche, Alberto Stasi non tornerà a vivere a Garlasco, il paese entrato ormai da anni nel lessico quotidiano degli italiani in cui abitava all’epoca dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007.
L’ex studente della Bocconi avrebbe già individuato una casa in affitto nell’hinterland milanese, vicino ad alcuni parenti. Si tratta di una soluzione abitativa scelta per affrontare il nuovo percorso fuori dal carcere, mantenendo la vicinanza ai familiari e al luogo di lavoro.
Da tempo Stasi lavora infatti presso uno studio contabile nel centro di Milano, grazie al regime di lavoro esterno ottenuto nel 2023. Negli ultimi mesi aveva già potuto trascorrere all’esterno i fine settimana grazie ai permessi premio e successivamente usufruire della semilibertà, che gli consentiva di rientrare a Bollate soltanto per dormire.
In tale ottica l’affidamento in prova rappresentera l’ultimo passaggio di un percorso graduale di reinserimento sociale iniziato diversi anni fa.
Perché Alberto Stasi ha ottenuto l’affidamento in prova
L’istanza era stata presentata dagli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis al Tribunale di Sorveglianza di Milano. E si basa su un requisito previsto dalla legge: al detenuto devono restare meno di quattro anni di pena da scontare.
Nel caso di Stasi il fine pena è fissato al 22 ottobre 2028, tenendo conto degli sconti maturati per buona condotta. La Procura generale di Milano ha così espresso un parere favorevole alla concessione della misura alternativa.
Un elemento significativo se si considera che in passato, in occasione della richiesta di semilibertà, la stessa Procura aveva manifestato perplessità prima di vedere respinto il proprio ricorso in Cassazione.
Tra gli aspetti valutati positivamente figurano la buona condotta tenuta in carcere, le relazioni degli educatori e della direzione dell’istituto penitenziario, la regolarità del percorso lavorativo e il comportamento mantenuto durante il periodo di semilibertà.
La nuova vita di Alberto Stasi lontano da Garlasco
Ora che è arrivato il via libera definitivo, per Alberto Stasi si aprirà una fase di vita completamente nuova.
Dopo oltre 3.800 giorni trascorsi tra carcere, lavoro esterno e semilibertà, il 41enne potrà costruire una quotidianità autonoma nel territorio di Milano, continuando il lavoro già avviato nel settore contabile.
Una prospettiva che segna un passaggio importante nella sua vicenda personale e giudiziaria, mentre sullo sfondo prosegue l’inchiesta.