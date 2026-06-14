Alberto Stasi scarcerato, la famiglia di Chiara Poggi sceglie il silenzio ma Garlasco è esasperata

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Dopo gli ultimi sviluppi sul delitto di Garlasco, Rita Preda, madre di Chiara Poggi, la ragazza uccisa nell’agosto del 2007, si è trincerata dietro a un no comment. Non ha voluto aggiungere niente la donna alla notizia della scarcerazione di Alberto Stasi, unico condannato per l’omicidio, cui è stato concesso di lasciare definitivamente il carcere di Bollate e di ottenere l’affidamento in prova.

Garlasco, la risposta della famiglia Poggi alla scarcerazione di Alberto Stasi

Non ha voluto commentare la famiglia di Chiara Poggi la notizia della scarcerazione di Alberto Stasi. La madre della giovane uccisa nel 2007, Rita Preda, sentita da Tgcom24 ha spiegato di non avere niente da dire in merito.

Una scelta quella della donna di optare per il silenzio che è anche una reazione ai quasi vent’anni di attenzione mediatica e di tamtam intorno alla morte di sua figlia.

La reazione della madre di Chiara e del Comune pavese

Anche questa volta Rita Preda ha risposto con cortesia al telefono alle chiamate dei giornalisti che però, mai come in queste ore, ne hanno scritto come di una donna ormai esausta dalla vicenda.

Spesso intervenuta con dei commenti sui vari sviluppi dell’iter processuale, questa volta Rita non se l’è sentita di dire cosa pensa della scarcerazione definitiva di Stasi, si legge su Tgcom24.

Un sentimento il suo condiviso dal comune lombardo del Pavese i cui quasi 10mila abitanti sono ormai stanchi di essere, da anni, al centro delle cronache.

Gli ultimi sviluppi sul caso

I droni che volano costantemente sul centro abitato, i riflettori sempre puntati sulla cittadina che da anni è tutti i giorni sui quotidiani, in tv, sui siti e di fatti ovunque online, una perpetua esposizione che ormai pesa su Garlasco e i suoi cittadini.

Un’attenzione che poi negli ultimi 15 mesi con la riapertura del caso, la nuova inchiesta e l’imputazione per Andrea Sempio non ha fatto che peggiorare le cose per chi vive a Garlasco e che ora vorrebbe che venissero spinti i riflettori su una cittadina cui sono state collegate anche vicende di sette, satanismo e abusi sessuali. “Purtroppo è diventato tutto molto pesante. Ogni post su Garlasco è pieno di commenti stupidi e di cattiveria inutile. I cittadini vogliono verità come tutti, ma l’attenzione mediatica ha certamente leso la nostra città. È una situazione molto pesante, che ci auguriamo possa presto concludersi”, ha detto il sindaco del Comune, Simone Molinari.

L’ultimo sviluppo sulla vicenda è arrivato in queste ore con la decisione del tribunale di sorveglianza di Milano di concedere l’affidamento in prova ai servizi sociali ad Alberto Stasi. L’ex fidanzato di Chiara Poggi ha lasciato il carcere di Bollate dopo oltre dieci anni di detenzione. Ora Stasi non dovrà più rientrare in carcere per la notte e potrà proseguire il percorso già iniziato con il lavoro esterno e la successiva semilibertà.