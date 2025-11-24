Alberto Stefani presidente di Regione più giovane d'Italia, ma non è record: chi ci è riuscito prima di lui

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

È Alberto Stefani, ad oggi, il presidente di Regione più giovane d’Italia. 33 anni, Stefani è il nuovo titolare della giunta del Veneto, in quota con la Lega e con il 61,3% dei voti a suo favore. Nato a Camposampiero (Padova), è laureato in Giurisprudenza dove ha concluso gli studi con una valutazione di 110 e lode. Oggi in campo giuridico è ricercatore sul diritto canonico ed ecclesiastico. Tuttavia Stefani non è il presidente di Regione più giovane della storia: nel 2000 Raffaele Fitto, vincitore della tornata regionale in Puglia, aveva 31 anni.

Chi è Alberto Stefani

Come ricostruisce SkyTg24, Alberto Stefani milita nella lega da quando aveva 15 anni, ovvero da quando – a suo dire – si è sentito da subito affascinato dall’idea del federalismo. La sua carriera politica è iniziata all’età di 20 anni, quando è stato eletto come consigliere comunale fino a diventare coordinatore dei giovani leghisti.

Durante l’ultima campagna elettorale ha promesso di “servire la Regione Veneto con responsabilità e coraggio, in continuità con l’ottimo lavoro di Luca Zaia“. Appresa la notizia della sua elezione, Luca Zaia gli ha dedicato un post di stima e affetto sui social: “Sono certo che saprà affrontare questo incarico con senso del dovere e responsabilità”.

Da primo cittadino di Borgoricco a presidente di Regione

Dopo l’esperienza nel consiglio comunale, il cursus honorum di Alberto Stefani è continuato con l’elezione a sindaco di Borgoricco, ma soprattutto nel 2018 con l’ingresso nel collegio uninominale Veneto 2-03 in Parlamento.

La stessa carica è stata confermata nel 2022, quando Stefani è passato al collegio uninominale Veneto 2-01. Oltre alla politica il nuovo presidente della Regione si occupa di ricerca sempre in campo giuridico e firma pubblicazioni scientifiche sul diritto canonico ed ecclesiastico.

Il record di Raffaele Fitto

Come anticipato, l’elezione di Alberto Stefani non rappresenta un record in termini di presidente di Regione più giovane: il meno anziano ad aver ricoperto questa carica resta Raffaele Fitto.

Quando Fitto fu eletto per governare la Regione Puglia aveva quasi 32 anni e, come scriveva il Giornale del Mezzogiorno in un articolo del 5 aprile 2005, era stato anche il consigliere comunale più giovane e il più giovane assessore. A soli 20 anni, inoltre, portò avanti la sua prima campagna elettorale.