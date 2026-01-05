Alberto Trentini e gli altri italiani in carcere in Venezuela, da Mario Burlò a Biagio Pilieri

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sono circa una quindicina gli italiani detenuti in Venezuela. Lo ha confermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Per loro cresce preoccupazione e speranza dopo il sequestro di Maduro. Tra i più noti c’è Alberto Trentini, detenuto da novembre scorso, ma non è l’unico. Un altro italiano è Mario Burlò, imprenditore. Di recente, le mogli di Biagio Pilieri e Daniel Echenagucia hanno scritto una lettera in occasione del Natale, affinché si faccia tutto il possibile per salvarli.

Le rassicurazioni di Tajani

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha cercato di rassicurare le famiglie degli italiani detenuti in Venezuela, oltre che tutti i residenti italiani nel Paese. Ha dichiarato che stanno seguendo con grande attenzione tutta la situazione e che si stanno preoccupando delle condizioni degli italiani.

In particolare, la questione dei detenuti italiani. Non solo Alberto Trentini: come ha dichiarato Tajani, confermando un numero finora non noto alla cronaca, ce ne sono diversi altri. Circa una dozzina, fa sapere.

ANSA Protesta per la liberazione di Alberto Trentini

Il vicepremier ha quindi confermato che quello dei detenuti italiani in Venezuela “è un tema che ci preoccupa e stiamo lavorando al massimo”.

Chi è Alberto Trentini

Alberto Trentini si trova in un carcere venezuelano dal novembre scorso. Il quarantacinquenne è originario di Venezia. Si trovava in Venezuela, al momento dell’arresto, per la Ong internazionale Humanity & Inclusion.

Stava andando al lavoro quando è stato arrestato, insieme all’autista che l’accompagnava. Non sono mai state formalizzate accuse contro di lui.

La madre, Armanda Colusso, torna a chiedere di riportarlo a casa, ora con più forza per via delle preoccupazioni relative a quanto accaduto in seguito all’attacco degli Stati Uniti al Venezuela.

Chi è Mario Burlò

Altro detenuto in Venezuela è Mario Burlò. Si trova nel carcere di El Rodeo I, vicino alla capitale. Lo scorso 7 novembre 2024 la Cassazione doveva assolverlo per una vicenda di criminalità organizzata, ma era irreperibile non solo per i giudici, ma anche per la famiglia. Si scopre così che è stato rinchiuso in cella in Venezuela con una generica accusa di “terrorismo”.

C’è preoccupazione per Burlò e i suoi legali stanno lavorando per accelerare la liberazione dell’assistito. Il problema principale è che la polizia penitenziaria della prigione in cui si troverebbero Burlò e Trentini è fedele al presidente Maduro, anche dopo la cattura.

Tra sovraffollamento, maltrattamenti e violazioni delle norme internazionali, il rischio ora è quello di un aggravamento della situazione interna.

Chi è Biagio Pilieri

La maggior parte dei detenuti italiani in Venezuela ha in realtà una doppia cittadinanza o nazionalità, come Biagio Pilieri, italo-venezuelano. È il leader della formazione politica Convergencia.

Dal 28 agosto 2024 si hanno poche o nulle informazioni sull’uomo, mentre altri connazionali sono stati rilasciati quest’estate.