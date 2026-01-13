Alberto Trentini e Mario Burlò tornati dal Venezuela, il video dell'abbraccio con la madre e i figli

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia in seguito alla loro liberazione in Venezuela dopo oltre 14 mesi di detenzione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato sui social un video che riprende il loro arrivo all’aeroporto di Roma Ciampino e l’abbraccio con i familiari. “Bentornati a casa!” si legge nel post della premier.

Il ritorno di Alberto Trentini e Mario Burlò in Italia

L’aereo di Stato partito da Caracas con a bordo Alberto Trentini e Mario Burlò, liberati domenica 11 gennaio dopo più di 14 mesi di detenzione in Venezuela, è atterrato all’aeroporto di Roma Ciampino alle 8,30 del mattino di martedì 13 gennaio.

Appena scesi dall’aereo, i due hanno abbracciato commossi i loro familiari.

ANSA

Cosa ha detto Giorgia Meloni a Trentini e Burlò

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato sui suoi canali social un video che immortala il rientro in Italia di Alberto Trentini e Mario Burlò dal Venezuela.

Nel filmato si vede la premier chieder a Trentini: “Come va?”. “Bene, bene” la risposta sorridente dell’uomo, che l’ha ringraziata più volte. “Ha riabbracciato mamma? È stata tanto in pensiero” ha detto ancora Giorgia Meloni.

La presidente del Consiglio ha poi dato il “bentornato” anche a Mario Burlò e salutato i suoi familiari, che l’hanno ripetutamente ringraziata. La premier, accompagnata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha chiosato: “Non voglio disturbare perché avete tanto tempo da recuperare“.

Le prime parole di Trentini e Burlò dopo il ritorno in Italia

In una nota letta dall’avvocata Alessandra Ballerini all’uscita dall’aeroporto di Roma Ciampino, Alberto Trentini e la famiglia hanno dichiarato: “Siamo felicissimi, ma la nostra felicità ha un prezzo altissimo. Non si possono cancellare le sofferenze e questi interminabili 423 giorni”.

Trentini e la famiglia hanno aggiunto nella loro dichiarazione: “D’ora in poi o abbiamo bisogno di vivere giornate serene e costruttive per tentare di cancellare i brutti ricordi e tentare di superare le sofferenze di questi 14 mesi”.

“Ce l’abbiamo fatta anche questa volta, ma è stata davvero dura“, ha detto invece Mario Burlò, stando a quanto riferito dal suo avvocato Maurizio Basile e riportato dall’agenzia ANSA.