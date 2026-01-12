Alberto Trentini liberato in Venezuela con l'altro italiano Mario Burlò, la prima richiesta è "una sigaretta"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Alberto Trentini è stato liberato dopo 423 giorni di prigionia in Venezuela. Nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 gennaio è stato scarcerato. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dichiarato che ora si trova “nella sede dell’ambasciata d’Italia a Caracas”. Anche Mario Burlò, altro italiano detenuto nel Paese latinoamericano, è libero. Il leader di Forza Italia ha riferito che della vicenda è subito stata informata Giorgia Meloni “che ha seguito la vicenda in prima persona”. La premier ha confermato che l’aereo che li riporterà in Italia è immediatamente partito da Roma. La prima richiesta di Trentini: “Ora posso fumare una sigaretta?“. Sua madre, invece, è stata chiamata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Venezuela, Alberto Trentini e Mario Burlò liberati

La svolta sul caso del cooperante Trentini e dell’imprenditore Burlò, come quella di altri detenuti politici liberati in queste ore, è arrivata dopo la caduta di Maduro.

A dare l’ok alla scarcerazione è stata l’attuale presidente del Venezuela, Delcy Rodriguez.

ANSA

La liberazione è frutto di un intenso lavoro diplomatico dell’intelligence italiano e della mediazione degli Stati Uniti. A Trentini e Burlò è stato comunicato che sarebbero stati rilasciati verso le 15 ora locale di Caracas.

Sono quindi stati trasferiti all’ambasciata d’Italia (per la prima volta senza essere incappucciati, come invece avveniva in ogni passaggio all’interno del carcere) dove sono stati accolti dall’ambasciatore Giovanni Umberto De Vito.

La decisione di liberarli è giunta dopo telefonate fra Tajani e l’attuale governo venezuelano.

“Il primo segnale dovete darlo adesso e poi liberare tutti gli italiani”, ha incalzato il ministro degli Esteri. E quel primo segnale è arrivato.

Dopo la caduta di Maduro, gli Usa e gli altri Paesi occidentali avevano chiesto a Rodriguez la liberazione dei detenuti politici come atto di discontinuità rispetto al precedente governo. In cambio avevano offerto un riconoscimento del nuovo esecutivo.

Anche la premier Giorgia Meloni si era espressa pubblicamente sulla questione, inviando un messaggio a Delcy Rodriguez in cui aveva chiesto la scarcerazione dei detenuti italiani. Un gesto che, di fatto, ha legittimano Rodriguez come interlocutore del nostro Paese.

L’annuncio di Meloni sui social

Sui social, il messaggio della premier, Giorgia Meloni, che ha confermato di aver parlato sia con Trentini sia con Burlò, ma soprattutto che “un aereo è già partito da Roma per riportarli a casa”.

La prima richiesta di Trentini: una sigaretta

Repubblica e Corriere della Sera hanno riportato le prime parole di Trentini dopo la liberazione: “È stato tutto così improvviso, inaspettato. Non sapevamo nulla della cattura di Maduro. Sono felice, ringrazio l’Italia. Ora posso fumare una sigaretta?“.

E ancora: “Ci hanno trattato bene, non ci hanno torturato“, hanno assicurato lui e Mario Burlò.

“Nell’ultimo trasferimento non siamo stati incappucciati, a differenza delle altre volte. Anche il cibo era sufficiente”, ha aggiunto Trentini, che ha telefonato sia alla madre sia alla fidanzata, secondo quanto riferito da ANSA.

La reazione della famiglia di Alberto Trentini e la telefonata di Mattarella

La famiglia di Alberto Trentini, attraverso la nota dell’avvocata Alessandra Ballerini, ha confermato la liberazione:

“Alberto finalmente è libero! Questa è la notizia che aspettavamo da 423 giorni! Ringraziamo tutti quelli che hanno reso possibile, anche lavorando nell’invisibilità, la sua liberazione. Tutti questi mesi di prigionia hanno lasciato in Alberto e in noi che lo amiamo feritedifficilmenteguaribili, adesso avremo bisogno di tempo da trascorrere in intimità per riprenderci. Ringraziamo tutti per esserci stati vicini, ma vi chiediamo di rispettare il nostro silenzio e la nostra riservatezza. Ci sarà tempo per trovare le parole giuste per raccontare fatti e accertare responsabilità. Oggi vogliamo solo pace. Grazie!”.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato la madre di Trentini per dirle che, dopo aver condiviso la sofferenza e l’attesa sua e di suo marito, “condividiamo tutti la loro felicità”. Lo riporta ANSA.

La telefonata di Burlò alla figlia Gianna

ANSA riferisce anche di una telefonata dagli uffici consolari di Mario Burlò alla figlia, Gianna, come confermato dall’avvocato Maurizio Basile.

Un lungo colloquio per annunciarle la liberazione e rassicurarla sulle proprie condizioni di salute: “Sta benone, è una persona dalla forza d’animo e dalla vitalità straordinaria”, ha aggiunto il legale.

Le reazioni dell’opposizione

L’opposizione ha salutato con gioia la liberazione dei due italiani, a partire da Elly Schlein, leader del Pd: “Alberto Trentini è finalmente libero! È stato liberato insieme a Mario Burlò e si trovano all’ambasciata di Caracas. È una splendida notizia che ci dà tanta gioia, il nostro abbraccio stretto alla sua famiglia e all’avvocata Ballerini, e il nostro ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato per riportarlo a casa”, ha scritto su Facebook.

Sulla stessa scia Angelo Bonelli, parlamentare AVS e co-portavoce di Europa Verde (Avs): “È una bellissima notizia la liberazione di Alberto Trentini, Mario Burlò e di tutti gli altri detenuti che sono stati finalmente rilasciati. È un risultato importante che restituisce dignità alle persone e alle loro famiglie e che va accolto con soddisfazione e responsabilità. Ora ci sentiamo ancora più impegnati a lavorare per aprire una nuova stagione fondata sul dialogo, sulla cooperazione e sulla pace, affinché prevalgano la democrazia, i diritti e il rispetto della vita umana, e non la violenza e la guerra”.

Anche Carlo Calenda, di Azione, ha ringraziato coloro che hanno riportato a casa Trentini e Burlò:

Chi è Alberto Trentini: le tappe dell’arresto

Trentini, di fatto, era un ostaggio politico.

Era stato arrestato il 15 novembre 2024 mentre si stava spostando tra Caracas e Guasdualito, nello Stato di Apure, nel sud del Venezuela, una zona di frontiera.

L’uomo si trovava nel Paese sudamericano per l’Ong Humanity & Inclusion ed era impegnato ad aiutare le persone con disabilità.

È stato fermato nel corso di un controllo su strada. Quando gli agenti hanno visto il passaporto italiano immediatamente lo hanno bloccato e trasferito a Caracas, per poi incarcerarlo nel penitenziario di El Rodeo, quello dei detenuti politici.

Per quasi 6 mesi non gli è nemmeno stato concesso di telefonare a casa.

La prima visita consolare è stata consentita dopo 200 giorni di prigionia.

Per il cooperante non è mai stata formalizzata un’accusa, né è stato aperto un fascicolo giudiziario.

Chi è Mario Burlò

Mario Burlò è un imprenditore torinese che è stato detenuto in Venezuela con generiche accuse di terrorismo.

“Anche a nome dei familiari vogliamo esprimere il nostro apprezzamento per l’evolversi della situazione di Mario Burlò. Da mesi siamo costantemente informati dell’attività diplomatica esercitata per definire la situazione del nostro assistito e confidiamo che i reciproci sforzi possano portare presto alla sua liberazione”, hanno dichiarato di recente gli avvocati difensori Benedetto Buratti e Maurizio Basile.

“Ci teniamo a ribadire che al signor Burlò non è stata formalizzata alcuna accusa e, anche per questo motivo, la detenzione deve terminare il più presto possibile”, avevano rimarcato i due penalisti.

Sullo stato di salute di Burlò si era espresso l’attivista colombiano dei diritti umani, Iván Colmenares García, incarcerato in Venezuela nel 2024 e a casa dal 24 ottobre scorso.

Nel penitenziario Rodeo, a trenta chilometri da Caracas, “si sta sempre nella cella, tranne un’ora al giorno per andare al corridoio esterno dove si vede il cielo. Per portarti lì le guardie ti ammanettano e ti mettono un cappuccio sulla testa”.

Per gran parte del periodo passato in carcere a Burlò non era stata formalmente contestata alcuna accusa. Solo nel novembre 2025, nel corso di una visita consolare, Burlò aveva spiegato di essere stato rinviato a giudizio con vaghe imputazioni di terrorismo.

In Italia Burlò è stato di recente assolto dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e il tribunale di Torino ha stralciato la sua posizione nel processo sul crack dell’Auxilium basket, per il quale sono state condannate nove persone.