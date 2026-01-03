Alberto Trentini in Venezuela, ansia per le sorti del cooperante italiano in carcere dopo la cattura di Maduro

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Cresce la paura della famiglia di Alberto Trentini dopo la cattura di Nicolas Maduro. Il cooperante italiano, da oltre 400 giorni in un carcere di Caracas senza accuse, potrebbe essere utilizzato per una ritorsione in risposta al blitz Usa in Venezuela. Lo temono i genitori che attendono risposte dal Governo italiano da più di 13 mesi e che ora seguono con preoccupazione gli sviluppi della situazione nel Paese sudamericano.

L’arresto di Alberto Trentini

Trentini è stato arrestato in modo arbitrario il 15 dicembre 2024 mentre era impegnato con l’organizzazione Humanity & Inclusion, ong dedicata all’assistenza a persone con disabilità.

Da allora è recluso senza nessuna incriminazione concreta nel penitenziario per detenuti politici El Rodeo I, conosciuto per le violazioni dei diritti umani al suo interno, che ospita decine di prigionieri con doppio passaporto.

Le possibili ripercussioni dopo la cattura di Maduro

La madre di Trentini ha più volte fatto appello al Governo italiano per la liberazione del figlio senza nascondere la sua amarezza, ricevendo pochi giorni prima di Natale una telefonata di vicinanza dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Fino ad agosto (del 2025, ndr) il nostro governo non aveva avuto alcun contatto col governo venezuelano. E questo dimostra quanto poco si sono spesi per mio figlio” le parole della signora Armanda.

La paura della famiglia è adesso che i fedelissimi di Maduro possano usare i detenuti del carcere di massima sicurezza per commettere rappresaglie contro gli Usa.

Le parole di Tajani sul Venezuela

Nelle ore immediatamente successive all’attacco Usa in Venezuela, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha fatto riferimento diretto alla prigionia del cooperante veneto: “Abbiamo italiani detenuti in Venezuela, a cominciare da Trentini, ma con lui ce ne sono un’altra dozzina, quindi anche quello è un tema che ci preoccupa e stiamo lavorando al massimo”.

Due giorni prima della cattura di Maduro, lo stesso titolare della Farnesina aveva scritto un post in spagnolo sul suo profilo X, parlando proprio della situazione in Venezuela.

”Nel delicato quadro di tensione che interessa l’area latinoamericana – ha scritto Tajani – l’Italia ribadisce il primato del diritto internazionale e la preminenza della diplomazia nella risoluzione delle controversie”.