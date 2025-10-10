Alberto Trentini in Venezuela, terza telefonata ai genitori concessa in 11 mesi: "Prendetevi cura di voi"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Terza telefonata concessa ad Alberto Trentini alla famiglia. Il cooperante italiano è stato arrestato 328 giorni fa in Venezuela senza alcun apparente motivo, se non quello di essere una potenziale pedina di scambio tra Caracas e l’Europa. Al 46enne, nelle scorse ore, è stato permesso di contattare i genitori. Al padre e alla madre ha riferito di sperare di tornare presto in Italia.

Alberto Trentini, terza chiamata dal Venezuela: “Sono forte, spero di tornare”

“Sono forte. Spero di tornare presto a casa. Intanto, per favore, prendetevi cura di voi”. Queste le parole che Alberto Trentini ha detto ai genitori.

È la terza volta in 11 mesi di detenzione che gli viene permesso di effettuare una chiamata.

ANSA Il padre di Alberto Trentini

“Ha raccomandato ai genitori di prendersi cura di loro e ha assicurato di essere forte. Ha voluto ringraziare tutte le persone che gli sono state vicine in questi mesi e ha ribadito il suo affetto per i suoi cari”, ha commentato l’avvocata Alessandra Ballerini.

Perché la telefonata è stata interpretata positivamente dagli analisti

Gli analisti hanno riferito che la telefonata, di per sé priva di rivelazioni eclatanti, sarebbe da ritenere positiva in quanto da un lato prova che Trentini sarebbe in condizioni fisiche discrete, nonostante la prigionia, dall’altro sarebbe un segno che la sua vicenda sta facendo dei piccoli passi in avanti.

Da giorni, si sarebbero intensificati i contatti tra il sottosegretario Alfredo Mantovano, il commissario indicato dalla Farnesina, Luigi Vignali, e il Venezuela. Poi la chiamata di Trentini ai genitori, un segnale che alimenta un cauto ottimismo.

La speranza è che Trentini possa uscire presto dal carcere di El Rodeo, quello per i detenuti politici, dove si trova da quasi un anno.

“Questa telefonata – ha dichiarato la famiglia – che segue la visita in carcere del nostro ambasciatore e l’arrivo a Roma di una delegazione venezuelana, apre spiragli di speranza. Grazie a chi sta lavorando al nostro fianco per la liberazione di Alberto”.

Il fermo e l’arresto

Trentini è stato fermato il 15 novembre 2024 dalle autorità venezuelane mentre stava lavorando per una ONG internazionale. Da quel giorno, il 46enne si trova in carcere, senza contatti con la famiglia (eccezion fatta per i tre casi già menzionati), con avvocati o con rappresentanti consolari.